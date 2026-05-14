قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحكام الحلق والتقصير في الحج والعمرة وضوابطها للرجال والنساء
وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء الهند بمشاركة أعضاء تجمع البريكس
إصابة 15 شخصا في إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط / البحر الأحمر
اعتذار 3 ومدرب مرفوض.. قائمة المرشحين لـ خلافة توروب في الأهلي
بسبب خلافات الجيرة.. ضبط عاطل تعدى على شاب وأصابه بالجيزة
عبد اللطيف: تطوير التعليم مسئولية تشاركية مع القطاع الخاص وسنواصل جهود تحسين المناهج
شوبير يكشف عن القائمة الأقرب لمنتخب مصر في كأس العالم
رئيس الوزراء يشهد احتفالية صندوق تطوير التعليم لإطلاق «مبادرة المليون رخصة دولية»
5 أيام نارية.. موجة طقس حارة تضرب البلاد خلال الساعات القادمة
وزير بريطاني يزور غرب البلقان وتركيا استعدادًا لقمة «الناتو»
رئيس الوزراء: هناك توجه استراتيجي للدولة لبناء جيل قادر على المنافسة في سوق العمل العالمي
عبد اللطيف: تفعيل شبكة أكاديميات سيسكو بالمحافظات بإشراف التطوير التكنولوجي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير بريطاني يزور غرب البلقان وتركيا استعدادًا لقمة «الناتو»

وزير بريطاني يزور غرب البلقان وتركيا استعدادا لقمة "الناتو"
وزير بريطاني يزور غرب البلقان وتركيا استعدادا لقمة "الناتو"
أ ش أ

اختتم وزير مجلس اللوردات البريطاني، اللورد كوكر، جولة شملت زيارة مونتينيجرو وصربيا وكوسوفو، بالإضافة إلى تركيا لتعزيز شراكات حلف شمال الأطلسي (الناتو) والأمن الأوروبي الأطلسي والاستقرار الإقليمي.

وأكدت الحكومة البريطانية، في بيان نشرته، اليوم الخميس أن هذه الزيارة تؤكد أهمية التحالفات والشراكات في هذا العصر الجديد للدفاع.

وفي مونتينيجرو، التقى اللورد كوكر مع رئيس وزراء مونتينيجرو، ميلويكو سباييتش، ووزير الدفاع دراقان كرابوفيتش، وبحث معهما قضايا حلف الناتو، وتحديث الدفاع، ودعم أوكرانيا.

وخلال زيارته لصربيا، التقى وزير مجلس اللوردات البريطاني مع مساعد وزير الدفاع الصربي، نيناد ميلورادوفيتش، ومساعد وزير السياسة الدفاعية، بريدراج بانديتش، ورئيس الأركان العامة، موجسيلوفيتش، وأكد التزام بريطانيا الراسخ تجاه المنطقة.

وفي كوسوفو، زار اللورد كوكر أفرادا بريطانيين يخدمون ضمن قوة كوسوفو التابعة لحلف الناتو، والتي تعد قوة حفظ سلام دولية تركز على صون الأمن والاستقرار لجميع شعوب كوسوفو.

كما التقى مع وزير دفاع كوسوفو إيوب ماكيدونسي لمناقشة دعم قوة أمن كوسوفو وتوافقها مع معايير حلف الناتو، مؤكدا بذلك التزام بريطانيا طويل الأمد بالسلام والأمن في المنطقة.

واختتم الوزير البريطاني جولته بزيارة تركيا، حيث حضر معرض "ساها 2026" في إسطنبول وهو المعرض التركي الأبرز في مجال الدفاع والطيران، كما عقد اللورد كوكر اجتماعات رفيعة المستوى مع قادة أتراك سياسيين وعسكريين وصناعيين.

وبناء على اتفاقية تايفون التاريخية التي بلغت قيمتها 8 مليارات جنيه إسترليني، تأتي زيارة اللورد كوكر في إطار شراكة دفاعية متينة ومتنامية بين بريطانيا وتركيا.

وقال الوزير البريطاني"تمثل شراكاتنا قوتنا الاستراتيجية، وتظهر اجتماعاتي مع الحلفاء هذا الأسبوع أهمية تعميق التعاون الدفاعي، والوقوف صفا واحدا في مواجهة التهديدات المتزايدة التي تهدد أمننا واستقرارنا".

وأضاف "وتمتد روح التعاون إلى صناعاتنا الدفاعية، بما في ذلك صادراتنا من طائرات تايفون إلى تركيا. فالعمل مع حلفاء موثوقين يعزز الشركات البريطانية، ويحفز الابتكار، ومن خلال الاستثمار في هذه الشراكات الخارجية، نعزز قدراتنا وأمننا الداخلي".

وتدعم هذه الجولة الاستعدادات لقمة الناتو المرتقبة في أنقرة في يوليو المقبل.

وزير مجلس اللوردات البريطاني اللورد كوكر تعزيز شراكات حلف شمال الأطلسي الناتو الأمن الأوروبي الأطلسي والاستقرار الإقليمي وزير الدفاع دراقان كرابوفيتش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار الذهب اليوم

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية

نجل عبد الرحمن أبو زهرة ووالده

نُفذت في جنازته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف لصدى البلد وصية والده

السلع التموينية

لن نترك محدودي الدخل.. وزير التموين يحسم الجدل حول التحول للدعم النقدي

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

حالة الطقس

البسوا قطن واشربوا مياه.. الأرصاد تُحذر المواطنين من أجواء شديدة الحرارة

ترشيحاتنا

اسعار الكهرباء بعد الزيادة

بند للعدادات الكودية .. أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة

أسعار الفراخ اليوم

الكيلو أقل من 100 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الخميس

ارتفاع سعر البن

مزاج المصريين في خطر.. ارتفاع أسعار البن عالميًا| وهذا هو السبب

بالصور

إزالة 18 تعديا بالبناء على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أورمان الشرقية تستعد لتوزيع 50 ألف كيلو لحوم أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل ريش الضانى بالخضراوات

طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات

فيديو

واقعة تسميم الكلاب

كواليس لم تكشفها الكاميرا عن واقعة دجلة بالمز.. وشهود يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد