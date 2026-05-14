وزير الرياضة يهنئ الحسين وهدان بعد التتويج بذهبية كأس العالم للوشو كونغ فو بمكاو 2026

هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اللاعب الحسين وهدان، بعد فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم للوشو كونغ فو، المقامة بمدينة ماكاو الصينية 2026، وذلك في منافسات ساندا القتالي وزن 85 كجم.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الإنجاز الذي حققه اللاعب يعكس المستوى المتميز الذي وصل إليه أبطال مصر في مختلف الألعاب الرياضية، وقدرتهم على المنافسة بقوة في المحافل الدولية ورفع اسم مصر عالياً.

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بدعم الأبطال الرياضيين وتوفير كافة أوجه الرعاية الفنية والإدارية، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات القارية والعالمية، مؤكداً استمرار الوزارة في دعم الاتحادات الرياضية والمنتخبات الوطنية لتحقيق النجاحات في مختلف البطولات الدولية.