نموذج للفنان المثقف.. وزير الشباب والرياضة ينعى عبدالرحمن أبوزهرة

نعى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة الذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب جوهر نبيل عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “ببالغ الحزن والأسى، أنعى الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، أحد أعمدة الفن المصري والعربي، وصاحب المسيرة الاستثنائية التي أثرت وجدان أجيال كاملة بأعمالٍ خالدة، ستظل محفورة في ذاكرة الوطن العربي".

وتابع: “​لقد كان الراحل نموذجاً للفنان المثقف والمخلص لفنه ووطنه، بما امتلكه من موهبة فريدة وقدرة استثنائية على تجسيد الشخصيات بكل صدق وإبداع، ليترك إرثاً فنياً عظيماً في المسرح والدراما والسينما”.

واختتم: “​رحم الله الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته ومحبيه وجمهوره الصبر والسلوان”.

وفاة عبدالرحمن أبو زهرة

وأعلن أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، وفاة والده اليوم الإثنين بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، عبر فيسبوك: «إنا لله وإنا اليه راجعون.. صعدت روحه الطاهرة إلى السماء .. مات من علمني أن الدين معاملة وليس مظاهر فقط، من علمني أن قول كلمة الحق سيف على الرقبة مهما كانت العواقب، أن الشرف والأمانة والصدق والاجتهاد هما سمات الإنسان الشريف مهما كانت التحديات ومهما كان الزمن ضده".

وأضاف: «مات الفنان المناضل من أجل القيمة والأخلاق، عاش حياته كلها يُعلي من القيم الإنسانية العظيمة في كل أعماله الفنية، مات من علمني أن الرجل والفنان هو كلمة وموقف، مات الأب والضهر والسند والمعلم والقدوة.. ادعوله بالمغفرة».