تعلمت منه كثيرا.. محمد رياض يكشف كواليسه مع الراحل عبد الرحمن أبو زهرة

أعرب الفنان محمد رياض، عن حزنه الشديد لوفاة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، بعد صراع مع المرض.

وقال محمد رياض، في تصريح لموقع صدى البلد، إنه تعاون مع عبد الرحمن أبو زهرة، في العديد من الأعمال ويشهد له بروحه الطيبة وتواضعه وخفة ظله في الكواليس، وعلق: «ما قابلتش أستاذ عبد الرحمن أبو زهرة في مسلسل لن أعيش في جلباب ابي لكن اتقابلنا في الندوات وأعمال تانية كتير وهو كان بيزعل إن الناس فاكراه بالمعلم إبراهيم سردينة فقط مع إن تاريخه الفني كبير جدا وكان بيقول يعني أنا قدمت أعمال كتير جدا بيختصروها في المعلم سردينة».

وأكد محمد رياض، أنه تعلم كثيرا من عبد الرحمن أبو زهرة، من خلال عمله معه، ووجه أحر التعازي لأسرته قائلا: «أحر التعازي لأسرة الأستاذ عبد الرحمن وربنا يرحمه ويرزقه الجنة».

رحل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة؛ بعد صراع مع المرض، تاركًا خلفه مسيرة فنية وإنسانية استثنائية امتدت لعقود طويلة، استطاع خلالها أن يحجز مكانة خاصة في قلوب الجماهير المصرية والعربية؛ بفضل موهبته الكبيرة وأعماله الخالدة التي ستظل محفورة في ذاكرة الفن العربي.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة غدًا الثلاثاء، عقب صلاة الظهر، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، على أن يُقام العزاء يوم الأربعاء في مسجد المشير.

وأعلن أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، نجل الفنان الراحل، خبر الوفاة، عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”، من خلال كلمات مؤثرة عبّر فيها عن حزنه العميق لفقدان والده، مؤكدًا أن الراحل لم يكن مجرد فنانا كبيرا فقط؛ بل كان إنسانًا صاحب مبادئ ومواقف وإنسانية نادرة.

وكتب أحمد في رسالته: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. صعدت روحه الطاهرة إلى السماء.. مات من علمني أن الدين معاملة وليس مظاهر فقط، وأن قول كلمة الحق سيف على الرقبة مهما كانت العواقب”.

وأضاف: “مات الفنان المناضل من أجل القيمة والأخلاق.. مات الأب والضهر والسند والمعلم والقدوة.. ادعوا له بالمغفرة”.