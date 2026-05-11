حاسس إني مش هقعد معاها كتير .. فتوح أحمد يتأثر على الهواء أثناء الحديث عن ابنته

كشف الفنان فتوح أحمد تفاصيل من حياته الشخصية ومسيرته، حيث تحدث عن ذكرياته العائلية وبعض المواقف المؤثرة في حياته.

وقال فتوح أحمد خلال ظهوره مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل" المذاع عبر قناة صدى البلد 2، إن لديه بنت وحيدة تسمى فرح، مردفًا: «فرح دي بتبتزني وبتعاملني مليونير عشان مفيش غيرها، وبقولها يا حبيبتي أنا مش نجيب سويرس، أيوه أنا مش نجيب يا حبيبتي ، يا الحمد لله الحمد لله والله إحنا أحسن من غيرنا كتير، الصعايدة عموماً ما بيظهروش حنيتهم، يعني بيبقوا جادين، وأنا بالنسبة لفرح مش عاوز أعلقها بيا لأنها جات على كبر وأنا مش قاعد ليها كتير".

وتابع:"أنا محبتش أربطها بيا، وحاسس إني مش هقعد معها كتير بالشكل ده، فبصراحة مش عايزها ترتبط بيا، عايزها تبقى قوية وتعتمد على نفسها عشان تقدر تكمل، رغم إني مش خايف عليها، لأن عندي إخواتي وولادهم، العيلة عندنا كبيرة أوي، إحنا ما شاء الله تقريبًا 600، الله أكبر، ليها عزوة وليها ضهر، وأنا معايا 11 أخ".

واختتم حديثه قائلًا: "عمرهم ما بخلوا عليا بحاجة، بس المهم إنك تفكر في نفسك، إيه أكتر حاجة بتشغلك في المستقبل؟ بتخاف من إيه؟ النجاح إنك تبني نفسك باسمك، تعبك، ومسؤوليتك، دي كلها حاجات بتبين شخصية الإنسان".



