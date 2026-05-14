تفاصيل السجن 3 سنوات لمحامٍ وآخرين بتهمة التزوير بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي يضم محامياً وسمساراً وميكانيكياً، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لاتهامهم بتزوير محررات رسمية وانتحال صفة ملاك عقارات للاستيلاء على قطع أراضٍ ووحدات سكنية في مدينة نصر.

تفاصيل القضية

وجاء في القضية رقم 10872 لسنة 2011 جنايات مدينة نصر أول، تفاصيل إحالة 3 متهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بتكوين تشكيل تخصص في تزوير محررات رسمية وبطاقات رقم قومي، في محاولة للاستيلاء على عقارات وأراضٍ مملوكة للغير باستخدام مستندات مزورة.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير بطاقة رقم قومي باسم مالك حقيقي لقطعة أرض، من خلال استبدال الصورة الشخصية باستخدام تقنية الحفر بالليزر، ووضع صورة المتهم الأول بدلًا من صاحب البطاقة الأصلي.

وأكدت التحقيقات أن البطاقة المزورة استخدمت لاحقًا في استخراج توكيلات ومستندات رسمية لإضفاء الشرعية على عمليات البيع الوهمية، كما أن المتهمين استغلوا البطاقة المزورة في تحرير توكيل رسمي عام بأحد مكاتب الشهر العقاري بمدينة نصر، بعدما انتحل المتهم الأول صفة مالك وحدة سكنية بالمقطم، ووقع على مستندات التوكيل ومحاضر التصديق أمام موظف حسن النية.

ونسبت التحقيقات للمتهمين الاشتراك في تزوير محضر استلام قطعة أرض بمنطقة القرنفل بالتجمع الخامس، عبر تقديم بيانات ومستندات مزيفة لإثبات ملكية غير حقيقية.