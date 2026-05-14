قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علي أبو جريشة: يحيى الكومي غرق الإسماعيلي.. وجميع المجالس مسؤولة عن الهبوط
بث مباشر.. رئيس الوزراء يشهد احتفالية إطلاق المليون رخصة دولية ومرصد سوق العمل
مصر تعلن إطلاق أكبر وأول مرصد لسوق العمل عالميا
نادي الزمالك يستقبل بعثة اتحاد العاصمة الجزائري بالورود في القاهرة
سيارات شبابية 2026 سعرها 950 ألف جنيه
إيران .. زلزال بقوة 5 درجات يضرب مدينة بردسير في محافظة كرمان
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
مصر تقفز للمركز الثاني عالميا في التدريب.. ومدبولي يشهد إطلاق المليون رخصة دولية لتأهيل الشباب
نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يطلق مبادرة المليون رخصة دولية ومرصد سوق العمل بصندوق تطوير التعليم
إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالعاشر من رمضان
نور وصرخة مؤجلة على "النهار" في المهرجان الختامي لنوادي المسرح.. الليلة
الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. ودرجات الحرارة تصل إلى 42 درجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل السجن 3 سنوات لمحامٍ وآخرين بتهمة التزوير بمدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي يضم محامياً وسمساراً وميكانيكياً، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لاتهامهم بتزوير محررات رسمية وانتحال صفة ملاك عقارات للاستيلاء على قطع أراضٍ ووحدات سكنية في مدينة نصر.

تفاصيل القضية 

وجاء في القضية رقم 10872 لسنة 2011 جنايات مدينة نصر أول، تفاصيل إحالة 3 متهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بتكوين تشكيل تخصص في تزوير محررات رسمية وبطاقات رقم قومي، في محاولة للاستيلاء على عقارات وأراضٍ مملوكة للغير باستخدام مستندات مزورة.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير بطاقة رقم قومي باسم مالك حقيقي لقطعة أرض، من خلال استبدال الصورة الشخصية باستخدام تقنية الحفر بالليزر، ووضع صورة المتهم الأول بدلًا من صاحب البطاقة الأصلي.

وأكدت التحقيقات أن البطاقة المزورة استخدمت لاحقًا في استخراج توكيلات ومستندات رسمية لإضفاء الشرعية على عمليات البيع الوهمية، كما أن المتهمين استغلوا البطاقة المزورة في تحرير توكيل رسمي عام بأحد مكاتب الشهر العقاري بمدينة نصر، بعدما انتحل المتهم الأول صفة مالك وحدة سكنية بالمقطم، ووقع على مستندات التوكيل ومحاضر التصديق أمام موظف حسن النية.

ونسبت التحقيقات للمتهمين الاشتراك في تزوير محضر استلام قطعة أرض بمنطقة القرنفل بالتجمع الخامس، عبر تقديم بيانات ومستندات مزيفة لإثبات ملكية غير حقيقية.

محكمة جنايات القاهرة تشكيل عصابي السجن المشدد لمدة 3 سنوات تزوير محررات رسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

صورة ارشيفية

قبل عيد الأضحى.. التأمينات تستعد لموعد صرف معاشات يونيو

مشاجرة بسبب كلاب

خناقة ستات.. كواليس مشاجرة نسائية بسبب إطعام الكلاب في أكتوبر

الغندور

«الغندور» يفتح النار ويُثير الجدل: لماذا لم يطلب الأهلي حكامًا أجانب لمباراة المصري؟

أسعار الذهب اليوم

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026

سعر الدولار

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الخميس 14 مايو

الحجر الأسود

هل يشفع الحجر الأسود للمسلمين يوم القيامة؟.. تعرف على فضله وحقيقة شفاعته

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

ترشيحاتنا

سفير اسرائيل في أمريكا

سفير الاحتلال بـ واشنطن: لن نلتزم بوقف شامل للنار في لبنان

أرشيفي

منذ يوم الأحد.. عبور 9 سفن محملة بالنفط والغاز مضيق هرمز

ارشيفي

الصين تدعو لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

بالصور

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل ريش الضانى بالخضراوات

طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات

مقادير بسيطة.. طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

إطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد