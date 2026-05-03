أقدار ربانية توازن الحزن بالفرح… فتوح أحمد يحتفل بحمل زوجته بعد 20 عامًا

كشف الفنان فتوح أحمد عن شعوره بالسعادة والامتنان؛ بعد أن علم بحمل زوجته بعد 20 عامًا من زواجهما، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل قدرًا من عند الله، وأن الحياة والأقدار لا يمكن للإنسان التحكم فيها أو التلاعب بها.

وأوضح، في مداخلة مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل" على قناة صدى البلد 2، أن خبر الحمل جاء في وقت حساس للغاية؛ بعد وفاة شقيقه “فتحي” في نفس اليوم الذي وضعت فيها زوجته، قائلاً: "سبحان الله.. ربنا جاب فرحة كبيرة عشان يوازن موت أخويا الله يرحمه".

البهجة على قلب زوجته

وأضاف أن كل شيء بيد الله، وأن الإنسان ليس له أي دور في التحكم في الأحداث، معربًا عن سعادته الكبيرة لأنه أراد أن يُدخل البهجة على قلب زوجته، خاصةً مع انشغاله بالتصوير والتمثيل والمسرح.

فقدان الأحباء وجلب الفرح للعائلة

وأكد الفنان أن رغبته في الإنجاب كانت لأجل زوجته، ليمنحها شعورًا بالفرح والانشغال بأمر جميل بعيدًا عن ضغط العمل، مؤكدًا أن الحمل جاء ليوازن الحزن على فقدان الأحباء ويجلب الفرح للعائلة.