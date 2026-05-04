إلهام أبو الفتح
إنبي يكشف موقفه من بيع أقطاي وحامد عبد الله للأهلي

رباب الهواري

كشف عماد جابر، رئيس قطاع الناشئين بنادي إنبي، عن كواليس نجاح القطاع في إنتاج عدد كبير من اللاعبين، موضحًا الفلسفة التي يعتمد عليها النادي لتحقيق هذا النموذج الفني المميز.


وقال عماد جابر، خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «كان لدينا هدف يتمثل في وجود 30 لاعبًا من الناشئين في الفريق الأول خلال 5 سنوات».


وأضاف: «نجحنا في تقليل متوسط الأعمار داخل فريق إنبي».
وتابع: «الاختبارات في إنبي تعتمد على دراسة المرحلة السابقة وليس الحالية، من خلال التقارير الفنية الخاصة بالفريق في المواسم الماضية، وبالتالي نحدد الاحتياجات الفنية ونعمل على سدها».


وأوضح: «عند بيع أو التعاقد مع لاعب، يتم رفع مؤشرات فنية للجنة التخطيط داخل قطاع الكرة لاتخاذ القرار المناسب».


وأشار إلى اختلاف الأدوار داخل القطاع، قائلًا: «مدرب البراعم يختلف عن مدرب الناشئين، وكل منهما له مواصفات خاصة، كما نولي اهتمامًا كبيرًا بتحليل الأداء، وقد بدأنا بالفعل في تطوير هذا الجانب داخل النادي».


وأكد: «نراجع عيوبنا قبل مميزاتنا، ونعمل على تطوير التحولات الهجومية والدفاعية، وهذا التطور يحتاج وقتًا، لكننا في إنبي دائمًا متقدمون خطوة بفضل الاعتماد على محللي الأداء».


وشدد على دور إدارة النادي، قائلًا: «لا أحد يبخل بأي جهد في ظل وجود رئيس نادٍ مخلص مثل أيمن الشريعي، الذي يمتلك شغفًا كبيرًا بعمله».


واختتم حديثه بالتطرق إلى ملف احتراف اللاعبين، قائلًا: «في الموسم الماضي صدّرنا لاعبين للاحتراف، ولا نقف أمام مستقبل أي لاعب، ونسعى للتسويق خارج مصر، ولدينا العديد من العروض الجيدة للاعبين الناشئين ونمنحهم دائمًا فرصة للاحتراف».


وعن موقف النادي من العروض المقدمة لأقطاي وحامد عبد الله من الأهلي، قال: «أول ما نفكر فيه هو مصلحة اللاعب، ونحرص على أن يكون الانتقال بهدف المشاركة وليس الجلوس على مقاعد البدلاء، ونقدم لهم المشورة ونراقب تطورهم باستمرار».

