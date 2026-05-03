محمد الدماطي عن أزمة عقد توروب مع الأهلي: لا علاقة لي بصياغة العقود وحديثي أُسيء فهمه

علق محمد الدماطي عضو مجلس ادارة الاهلي على تساؤلات أحد المتابعين بشأن المسؤول عن صياغة عقود المديرين الفنيين داخل النادي، ومنهم مارسيل كولر والمدرب الحالي "توروب

وقال الدماطي  في رد توضيحي عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، إن ما كتبه سابقًا لم يكن “دفاعًا أو تبريرًا” عن أي موقف داخل النادي، وإنما جاء في إطار “استنتاج” لتوضيح وجهة نظره حول طبيعة التعاقدات في عالم كرة القدم، مستشهدًا بتشبيه إداري عن بيئة العمل في الشركات، وكيف أن العاملين في المناصب الفنية يسعون غالبًا لتأمين أنفسهم بشروط أفضل في ظل ارتفاع سقف التوقعات وضغط النتائج.

وأوضح أن بعض التفسيرات التي تم تداولها حول منشوره قد أُسيء فهمها، مؤكدًا أنه كان يقصد فقط توضيح أن توقيت التعاقدات خلال الموسم قد يؤثر على بنود العقود والطلبات الفنية.

وأضاف عضو مجلس إدارة الأهلي أن هدفه الأساسي من حديثه هو تهدئة الأجواء بين الجماهير وتعزيز الثقة في النادي، مشددًا على احترامه الكامل لكل وجهات النظر، ومؤكدًا أن الجميع يجتمع في النهاية على حب الكيان.

واختتم الدماطي حديثه بالتأكيد على أن إدارة النادي تعمل وفق خطط إصلاح واضحة، وأن النقاشات الدائرة طبيعية في إطار حرص الجماهير على مصلحة الفريق.

منشور محمد الدماطي الذي اثار الجدل

أكد محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي  أن الفريق يمر بمرحلة طبيعية من الضغوط داخل أي منظومة ناجحة، مشددًا على أن النادي يعمل حاليًا على تنفيذ إصلاحات كبيرة خلال الفترة المقبلة بهدف تصحيح المسار.

وقال محمد الدماطي في منشور مطول عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه ابتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي لفترة، قبل أن يعود لنشر رسالة دعم للكابتن محمود الخطيب، مؤكدًا أن له فضل كبير عليه في مسيرته داخل القلعة الحمراء، وأنه يعتبره نموذجًا في العطاء للنادي.

وأضاف الدماطي أنه يتحدث دائمًا من قلبه دون انزعاج من أي نقد أو تجريح، معتبرًا أن ذلك جزء طبيعي من المسؤولية داخل النادي الأهلي الذي يراه مصدر السعادة لملايين الجماهير.

وأشار إلى أنه لا يوجد أحد داخل النادي سعيد بالنتائج الأخيرة، مؤكدًا أن بيان الأهلي أوضح وجود خطة إصلاحات شاملة سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن أي منظومة ناجحة معرضة للضغط الذي قد ينتج عنه أخطاء، سواء على مستوى الإدارة أو الأجهزة الفنية أو اللاعبين، مشيرًا إلى أن التحدي الحقيقي هو تقليل الأخطاء وسرعة تصحيحها.

وأكد أن حجم البطولات والإنجازات التي حققها الأهلي خلال السنوات الثماني الماضية يفوق كثيرًا حجم الإخفاقات، موضحًا أن عدم تقبل الخسارة هو أحد أسباب نجاح النادي، لكنه قد يكون سببًا أحيانًا في زيادة الضغوط.

وأشار إلى أن الضغط المستمر قد يؤثر على المدربين واللاعبين، وقد يؤدي إلى عدم استمرارية بعض العناصر رغم امتلاكها إمكانيات مميزة، وهو أمر يحدث في كرة القدم بشكل طبيعي.

وشدد على أن النادي الأهلي يستمد قوته من جماهيره، داعيًا إلى التماسك والابتعاد عن الخلافات والتنمر بين الجماهير واللاعبين، مؤكدًا أن الجميع في النهاية يعمل لصالح الكيان.

وتحدث عن أزمة في “المدرج” على حد وصفه، مشيرًا إلى أنه تعرض لهجوم شديد بعد إثارة هذا الملف، لكنه يعتبره ملفًا مهمًا يحتاج إلى معالجة وتفاهم من الجميع.

واستعاد ذكريات من الماضي مع الجماهير، مؤكدًا أن روح الانتماء كانت أقوى في السابق، وأن الهدف كان دائمًا هو دعم الفريق فقط دون أي صراعات داخلية.

واختتم الدماطي تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي سيعود دائمًا، قائلاً إن النادي “منظومة لا تعرف الفشل”، وأن التراجع الحالي طبيعي في تاريخ الكيان، لكنه يتم تجاوزه بسرعة أكبر بسبب قوة الضغط الإيجابي من الجماهير.

وأكد أن اسم الأهلي “زي الجبل لا يهزه ريح”، واختتم منشوره بقوله: “أعظم نادي في الكون”.

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

