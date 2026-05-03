إليسا تنعى هاني شاكر: الفن العربي خير خسارة كبيرة برحيله

نعت الفنانة اللبنانية إليسا، أمير الغناء العربي هاني شاكر، الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز 76 عامًا في العاصمة الفرنسية باريس، تاركًا إرثًا فنيًا خالدًا في تاريخ الغناء العربي.

وكتبت إليسا عبر صفحتها على إكس "الفن بالعالم العربي خسر بخسارة هاني شاكر فنان كبير، رح تبقى أعماله خالدة، صوت حلمنا معه وزعلنا معه وحبّينا معه، والأهم من هيدا كلّه إنسان محترم ونبيل رح يبقى بذاكرتنا عطول، الله يرحمه ويصبّر كل محبّينه".

وخيم الحزن على الوسط الفني العربي؛ إثر رحيل الفنان القدير هاني شاكر، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 76 عامًا في العاصمة الفرنسية باريس، بعد أسابيع من سفره لتلقي العلاج عقب تدهور حالته الصحية إثر نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، قبل أن تتدهور حالته لاحقًا نتيجة إصابته بفشل تنفسي.

هاني شاكر.. تاريخ فني حافل

ويُعد هاني شاكر واحدًا من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، حيث يمتلك مسيرة فنية حافلة تمتد لعقود، قدم خلالها العديد من الأعمال التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الأغنية العربية، ما جعله يحظى بمحبة جماهيرية كبيرة ودعم مستمر في مختلف الظروف.

ولد هاني شاكر في 21 ديسمبر 1952 في القاهرة، كان والده عبد العزيز شاكر موظفاً في مصلحة الضرائب، ووالدته كانت موظفة في وزارة الصحة.

درس الموسيقى في كلية التربية الموسيقية بالزمالك وتخرج منها بدرجة امتياز، وكان يعزف البيانو والعود بمهارة، واشترك خلال هذه الفترة في برامج الأطفال التي كان ينظمها التلفزيون المصري.

وكان أول ظهور له في عالم الفن كان في فيلم «سيد درويش» عام 1966 من إخراج أحمد بدرخان، وأدى فيه دور سيد درويش في صغره، وظهر بعد ذلك مع عبد الحليم حافظ في أغنية «بالأحضان» حيث كان من ضمن الكورال.