محاكمة 4 متهمين في خلية الهيكل الإداري للإخوان.. 3 يونيو

أجَّلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 4 متهمين بالانضمام لخلية الهيكل الإداري للإخوان، في القضية رقم 19856 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، لجلسة 3 يونيو المقبل، للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

ووجه للمتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

فيما وجه لبعض المتهمين اتهامات بتمويل جماعة إرهابية والترويج لأفكار الجماعة.