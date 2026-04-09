وزير العدل يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتعزيز التعاون

استقبل وزير العدل، اليوم في إطار الاجتماعات الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عددا منهم بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الوزير بالأعضاء، مؤكدًا أهمية هذه اللقاءات في تعزيز أوجه التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ودعم جهود الدولة الرامية إلى تطوير منظومة العمل المؤسسي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.

استمع، خلال اللقاء، إلى عددٍ من المقترحات والطلبات التي طرحها الأعضاء، موجّهًا القطاعات المختصة بدراستها وفحصها بدقة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يحقق المصلحة العامة، ويسهم في تلبية احتياجات المواطنين.

وأكد وزير العدل حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل والتنسيق المستمر مع مجلسي النواب والشيوخ خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم أطر العمل المشترك بين سلطات الدولة، ويعزّز جهود التنمية الشاملة.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة العدل، مؤكدين أهمية الاستمرار في التواصل الفعّال والتعاون البنّاء بين السلطتين، بما يحقق الصالح العام للدولة.