الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محمد أضا: صلاح صنع تاريخا لا ينسى مع ليفربول وترك إرثا يصعب تكراره

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

أكد الإعلامي محمد طارق أضا، أن رحلة النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول ستظل واحدة من أجمل القصص الكروية، بعدما عاش الجمهور معه تسع سنوات استثنائية مليئة بالإنجازات واللحظات التاريخية داخل قلعة «الريدز».

وقال أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن محمد صلاح منح الجماهير المصرية والعربية حلمًا كبيرًا طوال مشواره في ليفربول، بعدما نجح في صناعة مسيرة حافلة بالنجاحات والبطولات، مؤكدًا أن نهاية هذه الرحلة تمثل لحظة مؤثرة لكل من تابع تألقه بقميص النادي الإنجليزي.

وأضاف أن الجميع داخل ليفربول يدين بالكثير لصلاح، في ظل الدور الكبير الذي لعبه في إعادة الفريق إلى منصات التتويج، فضلًا عن المتعة الكروية التي قدمها طوال سنواته مع النادي، مشيرًا إلى أن تأثير اللاعب امتد حتى خارج الملعب، لدرجة أنه كان يفضل اللعب بفريق ليفربول في البلايستيشن بسبب وجود النجم المصري وقدرته على صناعة الفارق.

وأوضح أضا، أن صلاح ترك بصمة استثنائية داخل النادي، بعدما حقق أرقامًا وإنجازات يصعب على أي لاعب قادم تكرارها بسهولة، ليضع اسمه بين أعظم من ارتدوا قميص ليفربول عبر التاريخ.

واختتم محمد طارق أضا تصريحاته بالتأكيد أن صلاح اختار إنهاء رحلته مع «الريدز» بطريقة معبرة، بعدما ودع الجماهير بسجدة شكر على كل ما قدمه خلال مسيرته، قبل أن يضع بصمته الأخيرة بصناعة هدف التعادل أمام برينتفورد في ظهوره الختامي بقميص ليفربول.

منصات يختتم دورته العاشرة بإعلان جوائز المسابقة ومنح الإنتاج لعام 2026

يسرا اللوزي من مهرجان منصات للأفلام

أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏

نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم

غرام فى الكرنك

هشام إسماعيل: الشهرة على السوشيال ميديا لا تصنع ممثلا.. والألش لا يعيش طويلا |تقرير

«ده وقتنا».. أبو يطرح أغنية جديدة احتفالًا بالخريجين

