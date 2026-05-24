كريم فهمي يعترف: حطمت منزل والدتي بعد زواجها ونادم على هذا التصرف| تفاصيل

كشف الفنان كريم فهمي عن تصرف صادم قام به في سن المراهقة، بعدما أقدم على تحطيم محتويات منزل والدته عقب زواجها بعد انفصالها عن والده، مؤكدًا أن ما فعله وقتها كان بدافع الغيرة وعدم النضج، وأنه يعتبره الآن تصرفًا خاطئًا تمامًا.

وقال كريم فهمي، خلال لقائه في برنامج «Mirror» مع خالد فرج: «كنت عيل صغير وقتها، كان عندي 16 سنة، وطبعا كان تصرف غلط خالص، فكرة التصرف نفسه مش مظبوط ولا مناسب إنك تعمله، كانت غيرة على الأم».

وأضاف أن نظرته للأمور تغيّرت مع مرور الوقت وتقدمه في العمر، متابعا: «بعد زمن ولما الواحد كبر، لو اتعاد بيا الزمن مش هعمله، ايه المشكلة إنها تتجوز وتتبسط».

في سياق آخر، اعترف كريم فهمي أنه كان يردد في بداياته الفنية للمقربين منه أنه «أجمد مؤلف في مصر»، معتبرًا أن هذا التصريح كان نابعًا من السذاجة وقلة الخبرة، وليس الغرور.

وأضاف: «كنت بقولها للي حواليا، لا ثقة ولا غرور، لا أحسن مؤلف في مصر لا كنت قبل كده ولا هبقى، في أساتذة كتير جدًا سابقيني، وكل واحد له لونه وطعمه وشكله».

وأشار إلى أن التجربة والنضج غيّرا كثيرًا من طريقة تفكيره، مضيفًا: «اكتشفت مع الوقت إن كل ما بتكبر، كل ما بتفهم أكتر وتنضج أكتر، ويبقى عندك وعي أكبر، فتحس بقيمة أساتذتك، وكل ما تتعب وتخلص في شغلك ربنا يديلك، فتكتشف إن الأساتذة اللي قبلك حققوا النجاح ده إزاي، لأن الموضوع حقيقي صعب جدًا».