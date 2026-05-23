كريم فهمي يكشف كواليس علاقته بياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة الحملات والهجوم عليها

تحدث الفنان كريم فهمي عن طبيعة علاقته بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، في برنامج mirror مع الاعلامي خالد فرج ، مؤكدًا أن علاقتهما تطورت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وأصبحت صداقة قوية وقريبة للغاية. وأوضح أنه يتعامل معها بشكل عفوي، لافتًا إلى أنهم يضحكون سويًا هو وزوجته وياسمين على تعليقات الجمهور، خاصة تلك التي تقارن بين زوجته وياسمين في الصور.

وأشار فهمي إلى أن الجمهور تأثر كثيرًا بما شاهده على الشاشة، وهو ما انعكس على تفاعلهم مع العلاقة بينه وبين ياسمين عبدالعزيز، مؤكدًا أن هذا التفاعل نابع من مصداقية ما قدماه فنيًا.

وعن الحملات التي تعرضت لها ياسمين عبدالعزيز، أكد كريم فهمي أنها شخصية قوية و”دماغها كبيرة”، واصفًا إياها بالمحترفة التي لا تلتفت لمثل هذه الأمور، بل تتعامل معها بروح من الدعابة، مشددًا على أن السوشيال ميديا تمثل عالمًا افتراضيًا لا يعكس بالضرورة الواقع، وأن هذه الحملات لا تشغله على المستوى الشخصي.

كما تطرق إلى ما حدث خلال عرض فيلم “ديدو”، مشيرًا إلى أن العمل تعرض لحملة هجوم، لكنه لم يتمكن من تحديد الجهة المسؤولة عنها.

وكشف كريم فهمي عن اتفاقه مع ياسمين عبدالعزيز على عدم التعاون سويًا في موسم رمضان المقبل، بهدف خلق حالة من الاشتياق لدى الجمهور، بعد النجاح الذي حققاه سويًا.

وعن إمكانية تعاونه مع الفنان أحمد العوضي، أوضح أنه في حال عرض عليه عمل يجمعه به، فالصداقة والعشرة تحتم عليه ابلاغ ياسمين عبدالعزيز، مؤكدًا في الوقت نفسه أنها لن تعترض، وأن جميع الأطراف أكثر نضجًا من الدخول في أي خلافات من هذا النوع.

وفيما يتعلق بالأعمال الدرامية، أشار إلى أنهم كانوا قد استقروا على نهاية معينة لمسلسل “وننسى اللي كان”، نافيًا أن يكون هناك أي تعمد في التشابه بينه وبين مسلسل “علي كلاي”، مؤكدًا أن ذلك جاء بشكل غير مقصود من جميع الأطراف.

وتحدث كريم فهمي عن علاقته بزوجته دانية، مؤكدًا أنه يكن لها ولعائلتها تقديرًا كبيرًا، بسبب دعمهم له في أصعب فترات حياته، حين لم يكن يمتلك المال أو الاستقرار المادي. وأوضح أن أهلها لم يطلبوا منه أي شيء، كما أنها لم تشتكِ يومًا من قلة الإمكانيات، مشددًا على أنها كانت دائمًا سندًا حقيقيًا له.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن زوجته تُعد سببًا رئيسيًا في نجاحه، قائلًا إنها تقف وراء ما يقرب من 90% من مشواره وإنجازاته، بفضل دعمها المستمر وثقتها.