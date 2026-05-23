قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عهد الفوضى انتهى.. الديهي: لا مكان للمُبتزين.. وتحية واجبة لرئيس الوزراء
حسام حسن يتحرك قانونيًا قبل كأس العالم لمواجهة الشائعات والهجوم
الزمالك ينتظر الحسم.. اتحاد الكرة يترقب موقف الرخصة الإفريقية قبل منتصف يونيو
الزمالك ينتظر الحسم.. اتحاد الكرة يترقب موقف الرخصة الإفريقية قبل منتصف يونيو
فاصل العروات.. رابطة الخضار والفاكهة تكشف سر ارتفاع سعر الطماطم
برشلونة يخسر بثلاثية من فالنسيا في الدوري الإسباني
ريال مدريد يكتسح أتلتيك بلباو برباعية في الدوري الإسباني
جون إيبوكا رجل مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي
أ.ف.ب: ماكرون أجرى مشاورات مباشرة مع ترامب وعدد من قادة دول الخليج
القناة 13: تقديرات إسرائيلية تشير إلى تزايد فرص التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران
نبيلة عبيد عن إمكانية عودتها للسينما : الموضوع محتاج تفكير | خاص
أكد دعم مصر لاتفاق ينهي الحرب بالمنطقة.. الرئيس السيسي يشارك في اتصال جمع قادة دول عربية وإقليمية مع ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

عودة حلزونة فرنسا.. سيتروين تعيد إحياء 2CV الكلاسيكية ‏بنسخة كهربائية اقتصادية

2CV الكلاسيكية
2CV الكلاسيكية
كريم عاطف

أعلنت شركة سيتروين ‏الفرنسية، التابعة لمجموعة ستيلانتس، خطتها لإعادة إحياء سيارتها الأسطورية "2CV" ولكن هذه المرة بمحرك كهربائي بالكامل، ضمن توجه الشركة للتوسع في فئة السيارات الصغيرة منخفضة التكلفة والصديقة للبيئة.

السيارة الجديدة، المتوقع طرحها رسميا في الأسواق خلال عام 2028، ستحافظ على الهوية الكلاسيكية الشهيرة للطراز الأصلي، خاصة التصميم الدائري البسيط الذي منحها لقب "حلزونة فرنسا"، مع إضافة لمسات عصرية وتقنيات كهربائية حديثة تناسب احتياجات المدن المزدحمة.

ووفقا للتفاصيل الأولية، تستهدف سيتروين تقديم سيارة عملية واقتصادية بسعر يقل عن 15 ألف يورو، أي ما يعادل نحو 17 ألف دولار، لتنافس طرازات كهربائية شعبية مثل Dacia Spring وBYD Dolphin.

وأكد رئيس سيتروين كزافييه شاردون، خلال عرض للمستثمرين في ولاية ميشيغان الأمريكية، أن السيارة الجديدة ستكون "سيارة الشعب الحقيقية"، مع التركيز على تقليل تكاليف التشغيل وتقديم وسيلة تنقل يومية بسيطة وفعالة.

ومن المنتظر الكشف عن النسخة الاختبارية لأول مرة خلال فعاليات معرض باريس للسيارات، قبل بدء الإنتاج التجاري في 2028. كما ستصنع السيارة في إيطاليا ضمن خطة مجموعة ستيلانتيس لإنتاج سيارات كهربائية صغيرة منخفضة التكلفة.

النسخة الكهربائية الجديدة ستختلف جذريا عن الطراز التاريخي من ناحية الأداء، إذ اشتهرت السيارة القديمة ببطء تسارعها، بينما ستوفر المنظومة الكهربائية عزم فوري واستجابة أسرع تناسب القيادة داخل المدن.

وتأتي عودة 2CV في وقت يشهد اهتمام متزايد بالسيارات الكهربائية الصغيرة في أوروبا، مدفوع بالحوافز الحكومية ونجاح طرازات تراثية حديثة مثل Renault 5 E-Tech، التي أعادت إحياء التصميم الكلاسيكي بروح كهربائية معاصرة.

وترى سيتروين أن الطراز الجديد سيجذب الباحثين عن سيارة مدمجة منخفضة التكلفة، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود وتزايد الاعتماد على حلول التنقل النظيفة، ما يمنح "الحلزونة الفرنسية" فرصة جديدة للعودة بقوة إلى شوارع العالم ولكن بروح كهربائية بالكامل.

شركة سيتروين الفرنسية سيتروين الفرنسية ستيلانتس 2CV محرك كهربائي السيارات الصغيرة حلزونة فرنسا 2CV الكلاسيكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

قرار هام من البنوك غدا.. تفاصيل

نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة

نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ..ترقبوها هنا

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح رسميًا.. رابط مباشر

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المعاشات

بتوجيهات رئاسية.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات والتنفيذ خلال ساعات

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذيرات من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات متتالية

اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية الأسبق

لم يلحق بالحج.. وفاة اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية الأسبق ودفنه في بورسعيد

المرحوم ياسين أشرف

معاكسة بنت..مفاجأة وأسرار جديدة حول مصرع ياسين أشرف داخل نادي الجزيرة

ترشيحاتنا

محمد صلاح

هيثم فاروق : الزمالك صنع ما يشبه المعجزة هذا الموسم

ديانج

مدرب روسيا يشيد بديانج ويرشح هؤلاء المنتخبات لحصد كأس العالم

منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي

جوهر نبيل يهنئ منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي بعد حصد 19 ميدالية ببطولة إفريقيا بالجزائر

بالصور

أكلة اقتصادية قبل العيد .. طريقة عمل كفتة الباذنجان بالدمعة | من غير لحمة

كفتة البذنجان
كفتة البذنجان
كفتة البذنجان

عودة حلزونة فرنسا.. سيتروين تعيد إحياء 2CV الكلاسيكية ‏بنسخة كهربائية اقتصادية

2CV الكلاسيكية
2CV الكلاسيكية
2CV الكلاسيكية

طريقة تحضير معمول التمر الهش.. حلوى العيد الأكثر شهرة

طريقة عمل معمول التمر الهش
طريقة عمل معمول التمر الهش
طريقة عمل معمول التمر الهش

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بفستان ذهبي فاخر في أحدث ظهور.. أناقة ملكية ولمسات ناعمة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

سباق موتوسيكلات

سباق موتوسيكلات في فناء مدرسة بالقليوبية.. وتحرك عاجل من التعليم| ماذا حدث؟

الشهيد رائد عمرو وهيب عطية

حكاية بطل| قصة استشهاد رائد عمرو وهيب عطية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد