عودة حلزونة فرنسا.. سيتروين تعيد إحياء 2CV الكلاسيكية ‏بنسخة كهربائية اقتصادية

أعلنت شركة سيتروين ‏الفرنسية، التابعة لمجموعة ستيلانتس، خطتها لإعادة إحياء سيارتها الأسطورية "2CV" ولكن هذه المرة بمحرك كهربائي بالكامل، ضمن توجه الشركة للتوسع في فئة السيارات الصغيرة منخفضة التكلفة والصديقة للبيئة.

السيارة الجديدة، المتوقع طرحها رسميا في الأسواق خلال عام 2028، ستحافظ على الهوية الكلاسيكية الشهيرة للطراز الأصلي، خاصة التصميم الدائري البسيط الذي منحها لقب "حلزونة فرنسا"، مع إضافة لمسات عصرية وتقنيات كهربائية حديثة تناسب احتياجات المدن المزدحمة.

ووفقا للتفاصيل الأولية، تستهدف سيتروين تقديم سيارة عملية واقتصادية بسعر يقل عن 15 ألف يورو، أي ما يعادل نحو 17 ألف دولار، لتنافس طرازات كهربائية شعبية مثل Dacia Spring وBYD Dolphin.

وأكد رئيس سيتروين كزافييه شاردون، خلال عرض للمستثمرين في ولاية ميشيغان الأمريكية، أن السيارة الجديدة ستكون "سيارة الشعب الحقيقية"، مع التركيز على تقليل تكاليف التشغيل وتقديم وسيلة تنقل يومية بسيطة وفعالة.

ومن المنتظر الكشف عن النسخة الاختبارية لأول مرة خلال فعاليات معرض باريس للسيارات، قبل بدء الإنتاج التجاري في 2028. كما ستصنع السيارة في إيطاليا ضمن خطة مجموعة ستيلانتيس لإنتاج سيارات كهربائية صغيرة منخفضة التكلفة.

النسخة الكهربائية الجديدة ستختلف جذريا عن الطراز التاريخي من ناحية الأداء، إذ اشتهرت السيارة القديمة ببطء تسارعها، بينما ستوفر المنظومة الكهربائية عزم فوري واستجابة أسرع تناسب القيادة داخل المدن.

وتأتي عودة 2CV في وقت يشهد اهتمام متزايد بالسيارات الكهربائية الصغيرة في أوروبا، مدفوع بالحوافز الحكومية ونجاح طرازات تراثية حديثة مثل Renault 5 E-Tech، التي أعادت إحياء التصميم الكلاسيكي بروح كهربائية معاصرة.

وترى سيتروين أن الطراز الجديد سيجذب الباحثين عن سيارة مدمجة منخفضة التكلفة، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود وتزايد الاعتماد على حلول التنقل النظيفة، ما يمنح "الحلزونة الفرنسية" فرصة جديدة للعودة بقوة إلى شوارع العالم ولكن بروح كهربائية بالكامل.