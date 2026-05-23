القناة 13: تقديرات إسرائيلية تشير إلى تزايد فرص التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران

أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن إسرائيل تلقت خلال الساعات الأخيرة معلومات وتقييمات استخباراتية تشير إلى أن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أصبح احتمالاً واقعياً وأكثر قرباً من أي وقت مضى، في ظل التقدم الذي أحرزته المفاوضات الجارية بين الطرفين والاتصالات السياسية المكثفة التي تشهدها المنطقة.

وبحسب التقرير، فإن المؤسسات السياسية والأمنية الإسرائيلية تتابع عن كثب تطورات المباحثات بين واشنطن وطهران، بعد ورود مؤشرات تفيد بأن المفاوضين نجحوا في تقليص عدد من نقاط الخلاف الرئيسية التي كانت تعرقل التوصل إلى تفاهم خلال الأسابيع الماضية.

وأشارت القناة إلى أن هذه المعطيات دفعت دوائر صنع القرار في إسرائيل إلى إجراء مشاورات عاجلة لتقييم التداعيات المحتملة لأي اتفاق مرتقب.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المؤشرات على اقتراب المفاوضات من مراحلها النهائية، بعدما تحدثت وسائل إعلام أميركية ودولية عن إعداد مسودة اتفاق أولية ورفعها إلى المستويات السياسية العليا في كل من واشنطن وطهران لمراجعتها واتخاذ القرار النهائي بشأنها.

كما أشارت تقارير متطابقة إلى أن الوسطاء الإقليميين والدوليين كثفوا اتصالاتهم خلال الأيام الأخيرة بهدف تجاوز العقبات المتبقية وضمان نجاح المسار التفاوضي.

ووفقاً للتقرير الإسرائيلي، فإن التقديرات الأمنية في تل أبيب تشير إلى أن الإدارة الأميركية باتت أكثر ميلاً لمنح الحل الدبلوماسي فرصة إضافية، خصوصاً بعد المشاورات التي أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع عدد من القادة العرب وشركاء الولايات المتحدة في المنطقة.

وترى دوائر إسرائيلية أن هذه التحركات تعكس وجود دعم إقليمي متزايد لأي اتفاق يساهم في تجنب التصعيد العسكري ويفتح الباب أمام مرحلة من الاستقرار النسبي.

في المقابل، لا تزال إسرائيل تبدي تحفظات على بعض البنود التي يجري تداولها ضمن إطار التفاهم المحتمل.

وتشير تقارير إسرائيلية سابقة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبّر عن مخاوف من أن يؤدي أي اتفاق غير صارم إلى منح إيران مساحة أوسع للتحرك دون معالجة كاملة للملفات التي تعتبرها تل أبيب تهديداً مباشراً لأمنها القومي.