طريقة تحضير معمول التمر الهش.. حلوى العيد الأكثر شهرة

يُعد معمول التمر الهش واحدًا من أشهر حلويات عيد الأضحى في المطبخ الشرقي، حيث يتميز بقوامه الناعم الذي يذوب في الفم، بالإضافة إلى حشوة التمر الغنية بنكهة الهيل العطرية.

ويُعتبر هذا النوع من المعمول التقليدي من الوصفات الأساسية في الأعياد والمناسبات، حيث يُقدّم مزينًا بـ سكر البودرة ليمنحه شكلًا أنيقًا وطعمًا مميزًا.

طريقة عمل معمول التمر الهش

مكونات معمول التمر الهش على الطريقة التقليدية:

لعجينة المعمول:

3 أكواب دقيق

2 ملعقة كبيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ربع ملعقة صغيرة ملح

كوب زبدة طرية غير مملحة

ملعقة ونصف ماء ورد (أو ماء زهر أو فانيليا)

3 ملاعق كبيرة حليب

لحشوة التمر:

225 جرام تمر منزوع النوى أو معجون تمر

ربع ملعقة صغيرة هيل مطحون

للتزيين:

سكر بودرة حسب الرغبة

طريقة تحضير معمول التمر الهش:

ـ في وعاء كبير، يُخلط الدقيق مع السكر والبيكنج بودر والملح جيدًا.

ـ تُضاف الزبدة وتُفرك مع المكونات حتى يصبح القوام رمليًا.

ـ يُضاف ماء الورد والحليب تدريجيًا مع العجن حتى تتكون عجينة ناعمة ومتماسكة.

ـ تُغطى العجينة وتُترك لترتاح لمدة 30 دقيقة.

ـ لتحضير الحشوة، يُنقع التمر في ماء ساخن لمدة 10 دقائق ثم يُصفى.

ـ يُخلط التمر مع الهيل حتى يصبح معجونًا ناعمًا ومتماسكًا، ثم يُحفظ في الثلاجة.

ـ يُسخن الفرن على 180 درجة مئوية وتُجهز صواني الخبز بورق الزبدة.

ـ تُشكل العجينة إلى كرات صغيرة، ثم تُحشى بكمية مناسبة من التمر وتُغلق جيدًا.

ـ يُمكن تشكيل المعمول باستخدام القوالب المخصصة للحصول على الشكل التقليدي.

ـ تُرص الحبات في الصينية مع ترك مسافات صغيرة بينها.

ـ تُخبز لمدة 15–17 دقيقة حتى تأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا من الأسفل.

ـ بعد أن يبرد، يُرش سكر البودرة ويُقدم.