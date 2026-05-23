فيلم “Fjord” يقتنص السعفة الذهبية.. تفاصيل جوائز مهرجان كان السينمائي الدولي

أسدل مهرجان كان السينمائي الدولي الستار علي فعاليات دورته الـ79، بعدما خطفت الأفلام المشاركة أنظار الجميع من مختلف أنحاء العالم.

وشهد الحفل الختامي إعلان قائمة الفائزين بالجوائز الكبرى، في دورة اتسمت بالتنوع بين الدراما السياسية والأعمال الإنسانية والتجريبية.

وتوج فيلم “Fjord” للمخرج كريستيان مونجيو بالسعفة الذهبية، أرفع جوائز مهرجان كان، بعد رحلة ناجحة داخل المسابقة الرسمية وحصوله على إشادات نقدية واسعة منذ عرضه الأول، ليصبح أبرز أفلام الدورة وأكثرها حضورا في المشهد السينمائي العالمي.

أما الجائزة الكبرى، فذهبت إلى فيلم “Minotaur” للمخرج الروسي أندريه زفياجينتسيف، الذي قدم عملا دراميا مشوقا تدور أحداثه في أجواء الحرب الروسية الأوكرانية.

والفيلم يتابع قصة “غليب”، مدير تنفيذي يعيش أزمة نفسية وعائلية مع اكتشاف خيانة زوجته، بالتوازي مع ضغوط مهنية داخل شركته في بلدة روسية صغيرة عام 2022، وهو مستوحى من الفيلم الفرنسي “الزوجة الخائنة” للمخرج كلود شابرول.

وتقاسم في فئة الإخراج، الجائزة كل من الثنائي الإسباني خافيير كالفو وخافيير أمبروسي عن فيلم “La Bola Negra”، إلى جانب المخرج البولندي بافيل بافليكوفسكي عن فيلم “Fatherland”، بعدما لفتت أعمالهم الأنظار بأساليب بصرية وسردية مختلفة.

كما حصل فيلم “The Dreamed Adventure” للمخرجة الألمانية فاليسكا غريزباخ على جائزة لجنة التحكيم، بعد إشادة واسعة بالعمل الذي تدور أحداثه في بلغاريا ويحمل طابعا إنسانيا خاصا.

وتقاسمت على مستوى التمثيل كل من فيرجيني إيفيرا وتاو أوكاموتو جائزة أفضل ممثلة عن فيلم “All Of A Sudden”، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثل مناصفة إلى إيمانويل ماشيا وفالنتين كامبان عن فيلم “Coward”، الذي تدور أحداثه خلال الحرب العالمية الأولى.