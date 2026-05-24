الزمالك ينتظر الحسم.. اتحاد الكرة يترقب موقف الرخصة الإفريقية قبل منتصف يونيو

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل جديدة بشأن موقف نادي الزمالك من الحصول على الرخصة الإفريقية، مؤكدًا أن الاتحاد المصري لكرة القدم ينتظر استكمال الملف الخاص بالنادي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن المشاركة القارية في الموسم المقبل.

وقال شوبير، خلال تصريحاته عبر برنامج “الناظر” على قناة النهار، إنه تواصل مع مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي أوضح أن الجبلاية تترقب الخطوات الرسمية من جانب الزمالك، من أجل مراجعة ملف الرخصة بالكامل، خاصة فيما يتعلق بتسوية المديونيات والقضايا المالية المعلقة.

وأشار شوبير إلى أن المصدر أكد أن الاتحاد المصري لن يتحرك بشكل نهائي إلا بعد وصول المستندات الرسمية من إدارة الزمالك، موضحًا أن النادي مطالب بتقديم ما يثبت إنهاء جميع الالتزامات المالية الخاصة بالقضايا الـ14 الأولى، حتى يتمكن من استخراج الرخصة الإفريقية بصورة قانونية.

وأضاف أن الاتحاد المصري لكرة القدم حدد منتصف شهر يونيو المقبل كموعد متوقع لاتضاح الصورة بشكل كامل، في ظل متابعة دقيقة للملف من جانب المسؤولين، مؤكدًا أن الجبلاية تتمسك هذه المرة بتطبيق اللوائح بشكل صارم دون استثناءات.

وأوضح شوبير أن الاتحاد ينتظر فقط المستندات الرسمية الخاصة بالتسويات المالية، وبعدها سيتم تقييم الموقف النهائي للنادي وفقًا للوائح المعمول بها محليًا وقاريًا، خاصة مع اقتراب موعد إرسال أسماء الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية.

وأكد الإعلامي المصري أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة للزمالك، سواء فيما يتعلق بتسوية الملفات المالية أو الحصول على الضوء الأخضر للمشاركة الإفريقية، مشددًا على أن كل السيناريوهات ما زالت واردة حتى الآن داخل أروقة الاتحاد المصري لكرة القدم.