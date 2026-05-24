عهد الفوضى انتهى.. الديهي: لا مكان للمُبتزين.. وتحية واجبة لرئيس الوزراء
حسام حسن يتحرك قانونيًا قبل كأس العالم لمواجهة الشائعات والهجوم
الزمالك ينتظر الحسم.. اتحاد الكرة يترقب موقف الرخصة الإفريقية قبل منتصف يونيو
فاصل العروات.. رابطة الخضار والفاكهة تكشف سر ارتفاع سعر الطماطم
برشلونة يخسر بثلاثية من فالنسيا في الدوري الإسباني
ريال مدريد يكتسح أتلتيك بلباو برباعية في الدوري الإسباني
جون إيبوكا رجل مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي
أ.ف.ب: ماكرون أجرى مشاورات مباشرة مع ترامب وعدد من قادة دول الخليج
القناة 13: تقديرات إسرائيلية تشير إلى تزايد فرص التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران
نبيلة عبيد عن إمكانية عودتها للسينما : الموضوع محتاج تفكير | خاص
أكد دعم مصر لاتفاق ينهي الحرب بالمنطقة.. الرئيس السيسي يشارك في اتصال جمع قادة دول عربية وإقليمية مع ترامب
الزمالك ينتظر الحسم.. اتحاد الكرة يترقب موقف الرخصة الإفريقية قبل منتصف يونيو

رباب الهواري

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل جديدة بشأن موقف نادي الزمالك من الحصول على الرخصة الإفريقية، مؤكدًا أن الاتحاد المصري لكرة القدم ينتظر استكمال الملف الخاص بالنادي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن المشاركة القارية في الموسم المقبل.

وقال شوبير، خلال تصريحاته عبر برنامج “الناظر” على قناة النهار، إنه تواصل مع مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي أوضح أن الجبلاية تترقب الخطوات الرسمية من جانب الزمالك، من أجل مراجعة ملف الرخصة بالكامل، خاصة فيما يتعلق بتسوية المديونيات والقضايا المالية المعلقة.

وأشار شوبير إلى أن المصدر أكد أن الاتحاد المصري لن يتحرك بشكل نهائي إلا بعد وصول المستندات الرسمية من إدارة الزمالك، موضحًا أن النادي مطالب بتقديم ما يثبت إنهاء جميع الالتزامات المالية الخاصة بالقضايا الـ14 الأولى، حتى يتمكن من استخراج الرخصة الإفريقية بصورة قانونية.

وأضاف أن الاتحاد المصري لكرة القدم حدد منتصف شهر يونيو المقبل كموعد متوقع لاتضاح الصورة بشكل كامل، في ظل متابعة دقيقة للملف من جانب المسؤولين، مؤكدًا أن الجبلاية تتمسك هذه المرة بتطبيق اللوائح بشكل صارم دون استثناءات.

وأوضح شوبير أن الاتحاد ينتظر فقط المستندات الرسمية الخاصة بالتسويات المالية، وبعدها سيتم تقييم الموقف النهائي للنادي وفقًا للوائح المعمول بها محليًا وقاريًا، خاصة مع اقتراب موعد إرسال أسماء الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية.

وأكد الإعلامي المصري أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة للزمالك، سواء فيما يتعلق بتسوية الملفات المالية أو الحصول على الضوء الأخضر للمشاركة الإفريقية، مشددًا على أن كل السيناريوهات ما زالت واردة حتى الآن داخل أروقة الاتحاد المصري لكرة القدم.

