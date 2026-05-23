الزمالك يفاوض أحمد عبد القادر بقوة لضمه في الموسم الجديد

دخل نادي الزمالك في مفاوضات جادة خلال الأيام الماضية مع أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي السابق والمحترف حاليا في صفوف نادي الكرمة العراقي، وذلك تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وبحسب مصدر مطلع، فإن جون إدوارد المدير الرياضي للقلعة البيضاء، يقود بنفسه ملف التفاوض مع اللاعب، في ظل رغبة الإدارة في تدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة استعدادا للموسم الجديد.

وأضاف المصدر أن إدارة الزمالك منحت وعودا بحل أزمة القيد وتسوية المديونيات خلال الفترة المقبلة، بما يسمح للنادي بإبرام صفقات جديدة وتدعيم الفريق بشكل قوي.

شروط أحمد عبدالقادر

وأوضح المصدر أن أحمد عبد القادر لا يمانع الانتقال إلى الزمالك، لكنه وضع عددا من الشروط قبل إتمام الاتفاق النهائي، أبرزها توقيع عقد لمدة ثلاثة مواسم بدلاً من موسمين، إلى جانب الحصول على 50% من قيمة عقده فور التوقيع مباشرة.

كما طلب اللاعب الحصول على ضمانات فنية تتعلق بالمشاركة الأساسية والمستمرة مع الفريق، قبل حسم موقفه النهائي من الانتقال إلى القلعة البيضاء.