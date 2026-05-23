قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رواتب تبدأ من 8500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 77 فرصة عمل بشركة قطاع خاص في بورسعيد
تحليل منشطات للاعبي منتخب مصر استعدادا لكأس العالم
رئيس الوزراء: الدولة أضافت مساحة تقترب من ربع المساحة الزراعية التاريخية لمصر في أقل من 10 سنوات
زيلينسكي يرفض مقترحًا ألمانيًا بمنح أوكرانيا عضوية أوروبية دون حق التصويت
إنقاذ حياة حاجَّين بعد تعرضهما لجلطات قلبية حادة
شادي شامل لـ صدى البلد: أتعاون مع سميرة سعيد في أعمال جديدة.. والأغاني تحمل روح التمرد
حكاية بطل| قصة استشهاد رائد عمرو وهيب عطية.. فيديو
الخطوط الجوية البريطانية ترفع أسعار تذاكر المكافآت بسبب زيادة تكاليف الوقود
ترامب: متردد بين التوصل إلى اتفاق أو العودة إلى الحرب وسنناقش الاقتراح في وقت لاحق اليوم
حزب الله : تلقينا رسالة من عراقجي تؤكد عدم توقف دعم طهران
احذر سحب الشقة .. ما الموعد الأخير لسداد أقساط سكن لكل المصريين 7؟
ختام الدورة 79 من مهرجان كان.. سينما العالم تنتصر في مواجهة غياب هوليوود| تقرير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

سيد الضبع
سيد الضبع

لم تعد مشاهد المشاجرات في الشوارع أو الخلافات اليومية مجرد مواقف عابرة تنتهي بانتهاء أسبابها، بل تحولت في كثير من الأحيان إلى مادة جاهزة للتصوير والنشر والتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، في مشهد يكشف تغيرًا واضحًا في طبيعة التعامل بين الناس، وتراجعًا ملحوظًا في مساحة الصبر والاحتواء والرحمة داخل المجتمع.

فخلال السنوات الأخيرة، أصبح البعض سريع الغضب، سريع الحكم، وسريع التصوير أيضًا. خلاف بسيط على أولوية مرور، أو كلمة حادة في الشارع، أو مشادة داخل محل أو وسيلة مواصلات، قد يتحول خلال دقائق إلى فيديو منتشر أمام آلاف وربما ملايين الأشخاص، تتداوله الصفحات والحسابات دون مراعاة لخصوصية أو كرامة أو حتى تداعيات ما يحدث.

والأخطر من ذلك، أن بعض الناس لم تعد تسعى إلى إنهاء الأزمة بقدر ما تسعى إلى توثيقها ونشرها، وكأن الهاتف المحمول أصبح حاضرًا قبل الحكمة، وقبل محاولة التهدئة أو الإصلاح.

إن المجتمع المصري عُرف طويلًا بروح “الجدعنة” والاحتواء والتسامح، وكان الناس أكثر قدرة على تجاوز المواقف اليومية مهما بلغت حدتها. أما اليوم، فقد أصبح الاحتقان حاضرًا في تفاصيل كثيرة، وأصبحت الضغوط الحياتية والاقتصادية والنفسية تنعكس بشكل مباشر على سلوكيات البعض في الشارع.

ورغم كل الضغوط، تبقى الأخلاق هي الفارق الحقيقي بين مجتمع متماسك ومجتمع تلتهمه العصبية والانفعال. فالأخلاق لا تظهر وقت الهدوء فقط، بل تظهر في لحظات الغضب، وفي طريقة التعامل مع الخطأ والخلاف والاستفزاز.

ومن المنظور الديني، دعا الإسلام إلى ضبط النفس وحسن التعامل مع الآخرين، فقال الله تعالى:"وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا"
وقال سبحانه:"وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ".
 

وقال النبي ﷺ:"ليس الشديد بالصُّرَعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب"هذه المعاني لم تكن مجرد نصوص تُقرأ، بل كانت منهجًا يُبنى به المجتمع، ويحفظ العلاقات بين الناس، ويمنع تحول الخلافات العابرة إلى أزمات وخصومات ممتدة.

أما عن التصوير والنشر، فالأمر هنا يحتاج إلى قدر كبير من الوعي والتمييز. فهناك مواقف يكون فيها التصوير أمرًا مهمًا ومطلوبًا، خاصة إذا تعلق الأمر بتوثيق جريمة، أو كشف تجاوز خطير، أو حماية حق، أو تقديم دليل يمنع الظلم أو الاعتداء. ففي هذه الحالات، يصبح التوثيق وسيلة لحماية المجتمع والحقوق.

وفي المقابل، يتحول التصوير إلى سلوك سلبي وخطير حين يكون الهدف منه التشهير أو السخرية أو نشر الفضائح أو تحقيق مشاهدات على حساب كرامة الناس. فليس كل خطأ يُنشر، وليس كل لحظة ضعف تستحق أن تتحول إلى مادة للتداول والسخرية.

فقد يخطئ إنسان تحت ضغط أو غضب، ثم يندم بعد دقائق، لكن الفيديو يبقى، والتعليقات تبقى، والأذى النفسي والاجتماعي يبقى أيضًا. وهنا تتحول مواقع التواصل من وسيلة تواصل إلى ساحة قاسية لمحاكمة الناس علنًا دون رحمة.

إن تصوير الناس دون مراعاة لإنسانيتهم أو ظروفهم، ثم نشر المقاطع بهدف التفاعل أو “الترند”، يعكس خللًا أخلاقيًا يحتاج إلى مراجعة حقيقية. لأن الأصل في المجتمعات السوية هو الستر والإصلاح، لا التشهير والتشهير المضاد.

والتسرع في إصدار الأحكام بعد مشاهدة مقطع قصير قد يظلم أشخاصًا لا نعرف كامل الحقيقة عنهم، خاصة أن كثيرًا من المقاطع يتم اجتزاؤها أو نشرها دون سياق واضح.

وفي النهاية يبقى السؤال الأهم
هل نريد مجتمعًا يُصلح أخطائه… أم مجتمعًا يصور أخطاءه فقط؟
إن ما نحتاجه اليوم ليس مزيدًا من الهواتف المرفوعة للتصوير، بل مزيدًا من القلوب القادرة على الاحتواء، والعقول التي تدرك أن الرحمة والاحترام وحسن الخلق ليست رفاهية، بل ضرورة لبقاء المجتمع متماسكًا.

فالأخلاق لا تُقاس بما نقوله على مواقع التواصل، بل بكيفية تعاملنا مع الناس في الشارع، وفي لحظات الخلاف، وفي قدرتنا على أن نكون أكثر هدوءًا ورحمة وأكثر إنسانية.

سيد الضبع سيد الضبع يكتب صدى البلد مقالات صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

قرار هام من البنوك غدا.. تفاصيل

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم السبت

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أرشيفية

يقترب من 8000جنيه..سعر الذهب اليوم السبت 23 مايو 2026

منتخب مصر

موعد مباراتي منتخب مصر أمام روسيا والبرازيل استعدادا لكأس العالم

بالصور

العيد من غير حرمان.. كيف تتناول اللحوم بطريقة صحية في عيد الأضحى؟

نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي في عيد الأضحى
نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي في عيد الأضحى
نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي في عيد الأضحى

بيطري الشرقية: تحصين وتعقيم 49 كلبا ضالًا بالزقازيق والعاشر من رمضان

كلاب
كلاب
كلاب

استعداداً لعيد الأضحى .. حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بالشرقية.. صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

كامل العدد.. عبد الباسط حمودة يشعل الأجواء في حفل جماهيري ضخم بالقاهرة

عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة

فيديو

الشهيد رائد عمرو وهيب عطية

حكاية بطل| قصة استشهاد رائد عمرو وهيب عطية.. فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد