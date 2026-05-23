الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

شيماء مجدي

شهدت أسعار الطماطم في الأسواق المصرية تراجعا ملحوظا خلال الساعات الأخيرة، وسط توقعات بانخفاضات أكبر خلال الأسابيع المقبلة، في ظل زيادة المعروض وتحسن الإنتاج تدريجيا بعد موجة الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسواق مؤخرًا.

سعر الطماطم اليوم

هبوط أسعار الطماطم

وأكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن أسعار الطماطم بدأت بالفعل في التراجع، موضحًا أن سعر "العداية" يتراوح حاليا بين 250 و600 جنيه بحسب الجودة والمنطقة، وهو ما يعد مؤشرا واضحا على بدء هبوط الأسعار في أسواق الجملة والتجزئة.

وأوضح أبو صدام أن سعر كيلو الطماطم في سوق الجملة يتراوح حاليا بين 15 و25 جنيها، بينما يصل للمستهلك في أسواق التجزئة بأسعار تتراوح بين 30 و50 جنيها، مشيرا إلى أن بعض التجار يبالغون في الأسعار بشكل غير مبرر.

موجة انخفاضات للطماطم

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد موجة انخفاضات متتالية، متوقعا أن يصل سعر كيلو الطماطم للمستهلك خلال أقل من شهر إلى نحو 15 أو 20 جنيها كحد أقصى، مع دخول كميات أكبر من الإنتاج للأسواق وتحسن حركة التداول.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الارتفاعات الأخيرة جاءت نتيجة عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها التغيرات المناخية التي أثرت بشكل مباشر على الإنتاجية، بالإضافة إلى انتشار بعض الآفات الزراعية وعلى رأسها "سوسة الطماطم"، ما تسبب في تراجع كميات المحصول بصورة كبيرة وغير متوقعة.

الطماطم

ولفت إلى أن انخفاض المساحات المزروعة أيضا ساهم في زيادة الأزمة، موضحا أن إنتاجية الفدان تراجعت بصورة حادة، حيث انخفض إنتاج بعض المزارع من نحو 2000 قفص إلى ما يقرب من 300 قفص فقط، الأمر الذي انعكس على حجم المعروض داخل الأسواق.

19 ألف طن من الطماطم

وكشف أبو صدام أن استمرار عمليات التصدير خلال الفترة الماضية لعب دورا إضافيا في ارتفاع الأسعار، موضحا أن مصر صدّرت نحو 19 ألف طن من الطماطم رغم تراجع الإنتاج المحلي، وهو ما ساهم في زيادة الضغط على السوق المحلية ورفع الأسعار مجددًا بعد فترة قصيرة من التراجع.

وأضاف أن الفلاحين كانوا الأكثر تضررا من الأزمة الحالية، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار لم يحقق لهم أرباحا حقيقية، بل تكبد كثير منهم خسائر كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة وضعف الإنتاجية وتلف جزء من المحاصيل نتيجة الظروف المناخية.

وتابع: "الفلاح لا يستفيد من ارتفاع الأسعار بالشكل الذي يعتقده البعض، لأن أغلب المكاسب تذهب إلى حلقات التداول والوسطاء، بينما يتحمل المزارع التكلفة الأكبر والخسائر في كثير من الأحيان".

السعر العادل لكيلو الطماطم

وأشار إلى أن بعض الأسواق شهدت بيع كيلو الطماطم بأسعار وصلت إلى 70 جنيها خلال الأيام الماضية، معتبرا أن هذه الأسعار مبالغ فيها ولا تعكس السعر الحقيقي للمحصول، مؤكدا أن السعر العادل حاليا يجب ألا يتجاوز 50 جنيها لأجود الأنواع.

وشدد نقيب الفلاحين على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمنع المغالاة في الأسعار، خاصة مع بدء تراجع أسعار الطماطم في سوق الجملة، متوقعا أن تشهد الأسواق حالة من الاستقرار التدريجي حتى منتصف الشهر المقبل مع زيادة المعروض وتحسن الأحوال الإنتاجية.

