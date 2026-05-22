تقلبات جوية حادة .. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غداً السبت

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 23 مايو 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الربيعية المعتدلة صباحا مع ارتفاع درجات الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الطقس سيكون حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد بينما يسود طقس معتدل إلى مائل للبرودة خلال ساعات الليل.

كما حذرت هيئة الأرصاد من تكون شبورة مائية في الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحا على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

سقوط أمطار خفيفة:

وأشارت هيئة الأرصاد إلى فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.



نشاط رياح:

وتوقعت الهيئة نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/س على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد إلى احتمالية نشاط رياح قوية مصاحبة للسحب الرعدية مع فرص لحدوث البرق وتساقط حبات البرد ببعض المناطق، مطالبة المواطنين بتجنب الوقوف أسفل الأشجار واللوحات الإعلانية والمباني المتهالكة وضرورة متابعة التحديثات الجوية بشكل مستمر.



درجات الحرارة:

وأضافت هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة المتوقعة تسجل 31 درجة مئوية للعظمى على القاهرة الكبرى و25 درجة على السواحل الشمالية و34 درجة على شمال الصعيد فيما تصل إلى 38 درجة على جنوب الصعيد.

