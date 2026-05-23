وزير السياحة والآثار يلتقي بمسئولي مؤسسة دولية متخصصة في أبحاث واتجاهات صناعة السفر

واصل شريف فتحي وزير السياحة والآثار لقاءاته المهنية التي يعقدها خلال زيارته الحالية لمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية؛ بعقد لقاء مع قيادات إحدى المؤسسات الدولية الرائدة في أبحاث واتجاهات صناعة السفر والسياحة، وتحليل الأسواق السياحية العالمية، ودراسة سلوك وأنماط المسافرين؛ وذلك لدعم تطوير السياسات والاستراتيجيات الترويجية الحديثة.



بحوث تسويقية واستشارات استراتيجية

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات البحوث التسويقية وتقديم الاستشارات الاستراتيجية وإعداد الدراسات الخاصة بالأسواق المستهدفة، وتطوير آليات التواصل مع شركاء المهنة والسائحين المحتملين بالأسواق السياحية الكبرى، خاصة السوق الأمريكي، ودعم صياغة رسائل ترويجية أكثر تأثيرًا، مع اختيار المنصات الرقمية والإعلامية الأنسب لكل سوق لضمان الوصول الفعّال إلى الشرائح المستهدفة وفق اهتماماتها وأنماط سفرها.

كما تم بحث التعاون في مجال تحليل وتقييم الأسواق السياحية الرئيسية وقياس اتجاهات الرأي العام وتحليلها وفق مجموعة من المؤشرات والمعايير المتخصصة، بما يسهم في تحديد الأسواق ذات الأولوية والفرص التسويقية الأكثر تأثيرًا خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى توفير تحليلات وبيانات دقيقة تدعم عملية اتخاذ القرار، وذلك في إطار الاستعداد لإطلاق حملات ترويجية جديدة تتماشى مع استراتيجية الوزارة وتوجهاتها المستقبلية لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

حضر اللقاء الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، سوزان مصطفى رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وائل منصور مسئول السوق الأمريكي بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.