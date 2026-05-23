قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير السياحة والآثار يلتقي بمسئولي مؤسسة دولية متخصصة في أبحاث واتجاهات صناعة السفر
الاتحاد المغربي يدرس التعاقد مع جوارديولا لقيادة أسود الأطلس
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 23 مايو 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا
الشباب والرياضة: لا منصات مصرية للمراهنات الإلكترونية.. وخطر متصاعد يستهدف الجيل
تفاعل كبير من جمهور العرض الخاص لفيلم 7 Dogs مع إيفيهات كريم عبدالعزيز
أعظم قربة وأفضل عبادة في أيام وليالي العشر من ذي الحجة.. هل تعرفها؟
منذ 12 عامًا.. أول تعليق لضحية التحرش من مدرس بالدقهلية
مصر تهدر 33% من إنتاجها في الطماطم.. أستاذ موارد مائية يكشف كارثة
تفاصيل الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران.. 9 بنود قد تغيّر خريطة الشرق الأوسط
واشنطن: لن تتم الموافقة على طلبات البطاقة الخضراء إلا للأجانب المقيمين في بلدهم الأصلي
قالها أنا تعبان تعالي سوقي مكاني.. ضبط سائق تابع لتطبيق نقل ذكي استولى على راكبة بالجيزة
النيابة تحقق في وفاة شاب داخل منزله بالوادي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يلتقي بمسئولي مؤسسة دولية متخصصة في أبحاث واتجاهات صناعة السفر

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

واصل شريف فتحي وزير السياحة والآثار لقاءاته المهنية التي يعقدها خلال زيارته الحالية لمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية؛ بعقد لقاء مع قيادات إحدى المؤسسات الدولية الرائدة في أبحاث واتجاهات صناعة السفر والسياحة، وتحليل الأسواق السياحية العالمية، ودراسة سلوك وأنماط المسافرين؛ وذلك لدعم تطوير السياسات والاستراتيجيات الترويجية الحديثة.
 

بحوث تسويقية واستشارات استراتيجية

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات البحوث التسويقية وتقديم الاستشارات الاستراتيجية وإعداد الدراسات الخاصة بالأسواق المستهدفة، وتطوير آليات التواصل مع شركاء المهنة والسائحين المحتملين بالأسواق السياحية الكبرى، خاصة السوق الأمريكي، ودعم صياغة رسائل ترويجية أكثر تأثيرًا، مع اختيار المنصات الرقمية والإعلامية الأنسب لكل سوق لضمان الوصول الفعّال إلى الشرائح المستهدفة وفق اهتماماتها وأنماط سفرها.

كما تم بحث التعاون في مجال تحليل وتقييم الأسواق السياحية الرئيسية وقياس اتجاهات الرأي العام وتحليلها وفق مجموعة من المؤشرات والمعايير المتخصصة، بما يسهم في تحديد الأسواق ذات الأولوية والفرص التسويقية الأكثر تأثيرًا خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى توفير تحليلات وبيانات دقيقة تدعم عملية اتخاذ القرار، وذلك في إطار الاستعداد لإطلاق حملات ترويجية جديدة تتماشى مع استراتيجية الوزارة وتوجهاتها المستقبلية لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

حضر اللقاء الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، سوزان مصطفى رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وائل منصور مسئول السوق الأمريكي بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وزير السياحة والآثار صناعة السفر السياحة سياحة مصر السفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..مدارس تعلن ظهورها الآن

الرئيس السيسي

قبل عيد الأضحى.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات بتوجيهات رئاسية

زلزال

زلزال بقوة 2.1 درجة يضرب شرق القاهرة.. والمعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح التفاصيل

ارشيفية

الفضيحة تكتمل.. إحالة طليقة حفيد أغنى عائلة عربية وصديقتها للجنايات| خاص

عمرو الجنايني

عاد واعتذر.. "ولو كره الكافرون" تورط الجنايني بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن.. آخر تحديث بعد قرار البنك المركزي

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس عيد القديسة ريتا برعية سيدة الكرمل ببولاق أبوالعلا

مدبولي

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

تركي ال الشيخ

تركي آل الشيخ يمازح عمرو دياب : إن شاء الله بعد 30 سنة تبقى جبل

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 23 مايو 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 23 مايو 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 23 مايو 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 23 مايو 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 23 مايو 2026..لا تدخل في نقاشات حادة

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 23 مايو 2026.. ابتعد عن التفكير المستمر

برج الثور حظك اليوم السبت 23 مايو 2026…إبتعد عن التفكير المستمر
برج الثور حظك اليوم السبت 23 مايو 2026…إبتعد عن التفكير المستمر
برج الثور حظك اليوم السبت 23 مايو 2026…إبتعد عن التفكير المستمر

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 23 مايو 2026.. حاول أن تركز على هدف واحد

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 23 مايو 2026 ..حاول أن تركز على هدف واحد
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 23 مايو 2026 ..حاول أن تركز على هدف واحد
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 23 مايو 2026 ..حاول أن تركز على هدف واحد

فيديو

مشاجرات ساعة رويال بوب

اشتباكات وصلت لإغلاق المتاجر .. قصة فوضى ساعة رويال بوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد