الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شوبير يدافع عن اختيارات حسام حسن مع منتخب مصر .. ماذا قال؟

تحدث الإعلامي أحمد شوبير خلال تصريحات تلفزيونية عن الجدل المثار حول اختيارات منتخب مصر، مؤكدًا أن القرارات الفنية لا يجب ربطها بالانتماءات بين الأهلي والزمالك، خاصة فيما يتعلق بضم اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم.

وأوضح شوبير أن حمزة عبد الكريم يُعد من أبرز المواهب الصاعدة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الحديث عنه لم يأتِ من فراغ، بل وصل الأمر إلى إشادة من المدرب الألماني هانز فليك المدير الفني لنادي برشلونة، الذي أكد أن اللاعب ضمن الأسماء المرشحة للظهور مع الفريق الأول خلال فترة الإعداد المقبلة.

وأضاف أن البعض طالب بتكرار نماذج عالمية مثل لامين يامال وجمال موسيالا من خلال منح المواهب الصغيرة فرصة مبكرة مع المنتخب، وهو ما حدث بالفعل مع حمزة بعد انضمامه للقائمة.

شوبير: حسام حسن لا يبحث إلا عن مصلحة المنتخب

وشدد شوبير على أن المدير الفني حسام حسن لا ينظر لأي اعتبارات تتعلق بالأهلي أو الزمالك، مؤكدًا أن كل ما يشغله هو تحقيق مصلحة المنتخب الوطني واختيار العناصر التي يراها الأنسب فنيًا.

وأشار إلى أن حسام حسن سبق له تدريب الزمالك ولم يتول تدريب الأهلي، وبالتالي من غير المنطقي اتهامه بمجاملة طرف على حساب الآخر، موضحًا أن اختيارات المنتخبات الكبرى دائمًا ما تكون محل جدل واختلاف.

أمثلة عالمية تؤكد أن القرار فني

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن استبعاد بعض النجوم أمر طبيعي في كرة القدم، مستشهدًا بعدم وجود ترنت ألكسندر أرنولد وفيل فودين في بعض القوائم الدولية مؤخرًا، مؤكدًا أن القرارات الفنية يجب ألا تتحول دائمًا إلى صراع بين الأهلي والزمالك

