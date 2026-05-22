شيكوبانزا: هحلق شعري لو منتخب مصر كسب أنجولا في التصفيات

توقع الأنجولي شيكوبانزا نجم نادي الزمالك نتيجة مباراة منتخب بلاده أمام منتخب مصر الوطني في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

وجاء منتخب مصر الوطني ضمن المجموعة الثانية في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 ضمت منتخبات أنجولا ومالاوي وجنوب السودان.

وقال شيكوبانزا نجم الزمالك عبر لقائه مع الإعلامي مهيب عبدالهادي في برنامج اللعيب : أنجولا سوف تفوز على منتخب مصر في المباراة التي ستجمع بينهما فى تصفيات كأس أمم إفريقيا.

أضاف شيكوبانزا نجم نادي الزمالك لمهيب عبدالهادي: أراهنك إن أنجولا هتكسب مصر الماتش اللي جاي 2-1.

ورد عليه مهيب عبدالهادي قائلا: موافق بس لو مصر كسبت هتحلق شعرك.

وقال شيكوبانزا نجم نادى الزمالك ممازحا مهيب عبدالهادي: موافق بس لو أنا كسبت الرهان إنت هتعمل إيه؟