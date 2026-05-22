اتحاد الكرة يصدم أنيس بوجلبان قبل بدء مهمته في الأهلي

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن تعرض التونسي أنيس بوجلبان لصدمة قوية بعد قرار اتحاد الكرة المصري بمنع الأندية من التعاقد مع لاعبين جدد تحت السن، وذلك قبل توليه مهام منصبه رسميًا داخل النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شوقي، عبر حسابه على فيسبوك، أن بوجلبان كان قد قدم عدة ترشيحات إلى سيد عبد الحفيظ تضم أكثر من 5 مواهب من لاعبي شمال وغرب أفريقيا، تمهيدًا للتعاقد معهم ضمن خطة دعم قطاع الشباب بالنادي.

وأضاف أن بوجلبان غيّر اتجاهه في الوقت الحالي، ليركز على ترشيح لاعبين فوق السن، خاصة في مركزي الهجوم وخط الوسط، في ظل رغبة الأهلي في التعاقد مع مهاجم قوي ولاعب وسط مميز ليكون بديلًا للمالي أليو ديانج خلال الموسم الجديد.