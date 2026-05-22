واشنطن تلوح بمنع دخول الأجانب إلى مطارات مدن الملاذ بسبب سياسات الهجرة

حذر وزير الأمن الداخلي الأمريكي، مارك واين مولين، من احتمال منع المسافرين الأجانب من دخول المطارات الدولية الواقعة في “مدن الملاذ” داخل الولايات المتحدة، على خلفية رفض هذه المدن التعاون مع سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالهجرة.



وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز”، فإن مولين أبلغ مسؤولين كباراً في شركات الطيران خلال اجتماع عُقد الأسبوع الماضي، أن عدداً من المطارات الأمريكية الكبرى بات “تحت المراقبة”، في إشارة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات بحقها.



وشملت المطارات المذكورة مطارات مدن دنفر، وفيلادلفيا، وشيكاغو، ولوس أنجلوس، ونيويورك، ونيوارك، وسياتل، وسان فرانسيسكو، إلى جانب مطارات أخرى.



وتأتي هذه التحذيرات في إطار تصاعد التوتر بين الإدارة الأمريكية وبعض المدن التي تتبنى سياسات تحدّ من التعاون مع السلطات الفيدرالية في ملفات الهجرة وترحيل المهاجرين غير النظاميين.