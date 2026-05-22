مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-5-2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم الجمعة 22 مايو 2026 عددًا من المباريات المهمة في البطولات المحلية والقارية، حيث تتجه الأنظار إلى نهائي كأس فرنسا الذي يجمع بين فريقي لانس ونيس، إلى جانب نهائي كأس رئيس دولة الإمارات بين العين والجزيرة، في مواجهتين مرتقبتين ينتظرها عشاق كرة القدم.

نهائي كأس فرنسا يخطف الأنظار

يخوض فريق لانس مواجهة قوية أمام نيس في المباراة النهائية لبطولة كأس فرنسا، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً. ويسعى الفريقان إلى إنهاء الموسم بالتتويج بلقب مهم يعزز من نجاحاتهما، خاصة في ظل المستويات المميزة التي قدماها خلال مشوار البطولة هذا الموسم.

قمة إماراتية في نهائي الكأس

وفي الإمارات، يلتقي الجزيرة مع العين في نهائي كأس رئيس الدولة عند الساعة السادسة وأربعين دقيقة مساءً، في مواجهة جماهيرية كبيرة بين اثنين من أبرز أندية الكرة الإماراتية. ويطمح كل فريق لحصد اللقب وإسعاد جماهيره بعد موسم مليء بالمنافسة القوية.

مواجهات أوروبية وعربية متنوعة

وفي الدوري الإيطالي، يستضيف فيورنتينا نظيره أتالانتا في مواجهة قوية تقام عند التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من البطولة.

كما يلتقي طرابزون سبور مع قونيا سبور في نهائي كأس تركيا عند الثامنة وخمس وأربعين دقيقة مساءً.

مباريات مهمة في الدوري المصري

وتقام في الخامسة مساءً ست مباريات ضمن منافسات الدوري المصري، حيث يواجه الاتحاد السكندري فريق الإسماعيلي، بينما يلتقي الجونة مع طلائع الجيش، ويصطدم حرس الحدود بفريق بتروجت، كما يواجه كهرباء الإسماعيلية نظيره المقاولون العرب، ويلعب مودرن سبورت أمام غزل المحلة، فيما يلتقي فاركو مع البنك الأهلي في ختام مباريات اليوم