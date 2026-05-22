قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكونغو تعلن ارتفاع عدد ضحايا إيبولا وسط مخاوف من تفش واسع
بعد إصابة العشرات باختناق.. السيطرة على تسرب الكلور بمحطة مياه البهتيني بالإسماعيلية
الحكومة تحسم الجدل.. هل يستمر تطبيق العمل عن بعد يوم الأحد خلال يونيو؟
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-5-2026 والقنوات الناقلة
بشرى سارة.. التأمينات جاهزة لصرف معاشات يونيو 2026 قبل حلول عيد الأضحى
في أول يوم بعد قرار تثبيت الفائدة.. سعر الذهب في تعاملات اليوم.. إلي أين وصل الجرام؟
47 حالة اختناق.. تحذيرات عبر مكبرات الصوت بعد تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية
اتجاه في الزمالك للإبقاء على شيكو بانزا الموسم المقبل
واشنطن تلوح بمنع دخول الأجانب إلى مطارات مدن الملاذ بسبب سياسات الهجرة
الفئران تغزو مطابخ جيش الاحتلال.. قاعدة إسرائيلية تقدم وجبات ملوثة للجنود والوضع كارثي
السعودية تشدد عقوبات الحج المخالف.. غرامات تصل إلى 100 ألف ريال
خطبة الجمعة اليوم.. الأوقاف تحذر من إلقاء مخلفات الأضاحي بالشوارع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

في أول يوم بعد قرار تثبيت الفائدة.. سعر الذهب في تعاملات اليوم.. إلي أين وصل الجرام؟

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد سعر الذهب استقرارا مع أول تعاملات اليوم الجمعة 22-5-2026، بعد حالة من الهدوء شهدت الأسواق منذ مساء أمس.

سعر الذهب يستقر

وتنفست الأسواق المحلية الصعداء عقب اعلان البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة ليصعد سعر الجرام في الأسواق أمس.

صعود جديد

وارتفع سعر جرام الذهب مساء الخميس قبل انتهاء التعاملات بمقدار 35 جنيها علي الأقل وسط حالة من الترقب مع بدء التعاملات الصباحية اليوم.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الذهب 6835 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7811 جنيها للشراء و 7754 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7160 جنيها للشراء و 7108 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6835 جنيها للشراء و 6785 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5858 جنيها للشراء و 5815 جنيها للبيع.

سعر الذهب الان

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 54.68 ألف جنيه للشراء و 54.28 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 4556 دولار للشراء و 4555 دولار للبيع.

سعر الذهب سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم الجنيه الذهب مال واعمال سعر أوقية الذهب سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع المياه ـ صورة تعبيرية

مساء الجمعة.. قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة الجيزة

سعر الذهب

800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

صرف 10 آلاف جنيه لحين الانتهاء من التسوية النهائية

لـ42 ألف صاحب معاش قبل عيد الأضحى.. صرف 10 آلاف جنيه لحين الانتهاء من التسوية النهائية

رسوم السحب من ماكينات ATM

بعد قرار البنك المركزي.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى

شائعة “تحول” لؤي ابن راغب علامة تشعل السوشيال ميديا

حقيقة تحول لؤي ابن راغب علامة.. القصة كاملة؟| فيديو

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة قبل عيد الأضحى بتوجيهات الرئيس السيسي

نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. بدء ظهورها في المدارس

رسوم التحويل على إنستاباي 2026

رسوم وحدود التحويل على إنستاباي 2026 بعد قرار البنك المركزي اليوم

ترشيحاتنا

روبيو

وزير الخارجية الأمريكي: ترامب غاضب من دول في الناتو بسبب حرب إيران

صورة أرشيفية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقـ.تل شخصين قرب الحدود مع جنوب لبنان

مجتبى خامنئي

مسؤول رفيع المستوى: قرار خامنئي النهائي عدم تسليم اليورانيوم المخصب لأمريكا

بالصور

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك.. وصفة اقتصادية في المنزل

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك
طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك
طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك

هاندا أرتشيل تتألق بإطلالة صيفية ساحرة.. فستان أبيض يخطف الأنظار

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

تفاصيل شائعة طلاق أصالة وفائق حسن

شائعة طلاق أصالة وفائق حسن تعود من جديد.. القصة الكاملة| فيديو

شائعة “تحول” لؤي ابن راغب علامة تشعل السوشيال ميديا

حقيقة تحول لؤي ابن راغب علامة.. القصة كاملة؟| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد