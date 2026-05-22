الحكومة تحسم الجدل.. هل يستمر تطبيق العمل عن بعد يوم الأحد خلال يونيو؟

يتساءل العاملون في مختلف قطاعات الدولة عن طبيعة العمل خلال شهر يونيو المقبل، وما إذا كان سيتم استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد كما هو معمول به خلال شهر مايو الجاري، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء بتطبيق هذا النظام خلال شهر مايو 2026.

الحكومة توافق على تمديد العمل عن بُعد يوم الأحد خلال شهر يونيو 2026

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، والخاص بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التي نص عليها القرار، وذلك خلال شهر يونيو من عام 2026.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، استمرار العمل عن بعد يوم الأحد خلال شهر يونيو من كل أسبوع، ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الوقود.

تداعيات الأوضاع الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة العالمية سبب القرار

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، أمس بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل.

وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، تقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولجميع أبناء الشعب المصري العظيم، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد علينا وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية مثل هذه الأيام المباركة، ونحن جميعا ننعم بمزيد من الاستقرار، والتقدم، والرخاء.

وأوضح "الحمصاني"، أن قرار استمرار العمل عن بعد، جاء بسبب تداعيات الأوضاع الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

الفئات المستثناة من قرار العمل عن بعد يوم الأحد

أشار متحدث مجلس الوزراء، إلى أنه يتم استثناء القطاعات الخدمية المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات للمواطنين من القرار، وتستمر في العمل بشكل طبيعي.

وتابع: "القرار مش هيمس القطاعات اللي بتخدم المواطنين بشكل مباشر، زي المستشفيات والمرافق العامة والخدمات الضرورية".

مواصلة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أكد رئيس الوزراء، أهمية مواصلة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من جانب مختلف الأجهزة والجهات الخدمية على مستوى المحافظات، وتفعيل غرف العمليات على مدار الـ 24 ساعة، ورفع جاهزية المرافق الحيوية، للتعامل مع أي طارئ.

وشدد متحدث مجلس الوزراء، على الاستمرار في اتاحة وتوفير مختلف السلع والمنتجات بالأسعار والكميات المناسبة، تلبية لمختلف احتياجات ومتطلبات المواطنين، فضلا عن استعداد وتهيئة مختلف الشواطئ والمتنزهات والمناطق الترفيهية لاستقبال المواطنين احتفالا بعيد الأضحى المبارك.