الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لـ42 ألف صاحب معاش قبل عيد الأضحى.. صرف 10 آلاف جنيه لحين الانتهاء من التسوية النهائية

خالد يوسف

بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وفي إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير صرف المستحقات المالية، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن بدء صرف مبلغ 10 آلاف جنيه تحت حساب تسوية المعاشات لآلاف المستحقين، لحين الانتهاء من إجراءات التسوية النهائية وصرف كامل المستحقات.

إجمالي الحالات المتبقية منذ إطلاق المنظومة

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي انتظام عمل منظومة التحول الرقمي داخل الهيئة، بما يشمل ربط المعاشات للحالات الجديدة بشكل يومي، في إطار تطوير الخدمات وتسريع إجراءات الصرف.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي الطلبات المتبقية لصرف المعاشات من قبل إطلاق المنظومة في 24 فبراير 2026 وحتى 21 مايو 2026 بلغ نحو 76 ألف حالة.

صرف مؤقت لـ 42 ألف حالة مستوفاة المستندات

في إطار التيسير على المواطنين، وافق مجلس إدارة الهيئة على صرف مبالغ مؤقتة اعتبارًا من الأحد 24 مايو 2026، لحين الانتهاء من التسوية النهائية للمعاشات.

ويشمل القرار الحالات المستوفاة لكافة المستندات المطلوبة، والتي يبلغ عددها نحو 42 ألف حالة، بما يمثل 55.3% من إجمالي الطلبات، بينما يتبقى نحو 34 ألف حالة بنسبة 44.7% جارٍ استكمال مستنداتها واستكمال إجراءات الصرف.

اخطار المستحقين برسائل نصية

أشارت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أنه سيتم إخطار المستحقين عبر رسائل نصية على الهواتف المسجلة لديها، تتضمن التوجه إلى أقرب مكتب بريد لصرف المستحقات، مع ضرورة اصطحاب بطاقة الرقم القومي لإتمام إجراءات الصرف.

وشددت الهيئة على استمرار العمل خلال الإجازات والعطلات الرسمية، بما في ذلك عطلة عيد الأضحى المبارك، لضمان الانتهاء من تسوية جميع الطلبات المتبقية وصرف المستحقات لأصحابها في أسرع وقت ممكن.

صرف المعاشات للمستحقين قبل عيد الأضحى

تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات مايو 2026 لما يقرب من 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، من خلال منظومة صرف متنوعة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الضغط على منافذ الخدمة.

بحسب ما أعلنته الهيئة، فإن صرف المعاشات سيبدأ يوم 24 مايو 2026، ويستمر تدريجيًا حتى نهاية الشهر، وذلك لضمان تنظيم عمليات الصرف وتجنب التكدس.

ووفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة قنوات لصرف معاشات شهر يونيو 2026، بهدف التيسير على المواطنين، وتشمل:

ـ ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك.

ـ مكاتب هيئة البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات.

ـ فروع البنوك المختلفة.

ـ المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.

ـ منافذ شركة فوري المعتمدة.

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك.. وصفة اقتصادية في المنزل

هاندا أرتشيل تتألق بإطلالة صيفية ساحرة.. فستان أبيض يخطف الأنظار

نوع من الزيوت العطرية يساعد في خفض ضغط الدم.. دراسة تكشف مفاجأة

دينا فؤاد تخطف الأنظار عبر إنستجرام بإطلالة أنيقة وجريئة

