وسط إقبال كبير.. وزيرة الثقافة ومحافظ القاهرة يشهدان انطلاق الفعاليات الجماهيرية لمبادرة “شارع الفن” بالقاهرة الخديوية

شهدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مساء اليوم الخميس، انطلاق أولى الفعاليات الجماهيرية لمبادرة “شارع الفن” بشارع الشريفين في منطقة القاهرة الخديوية، والتي أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تدشينها مطلع الأسبوع الجاري، في إطار توجه الدولة لتعزيز حضور الفنون في المجال العام.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور أحمد أنور عطية العدل، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والثقافية.

وأكدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، أن مبادرة “شارع الفن” تمثل خطوة نوعية في مسار إتاحة الفنون للجمهور، وتحقيق العدالة الثقافية، من خلال الخروج بالفن من القاعات المغلقة إلى الفضاءات العامة، بما يتيح التفاعل المباشر مع مختلف فئات المجتمع.

وأضافت أن المبادرة، التي تحظى برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، تعكس توجه الدولة نحو دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، واكتشاف المواهب الشابة ورعايتها، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تطوير هذه التجربة لتصبح منصة مستدامة تعزز الهوية الثقافية المصرية، وتسهم في بناء الوعي وترسيخ قيم الجمال في المجتمع.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن مبادرة “شارع الفن” تستهدف تحويل شوارع وميادين العاصمة إلى مسارح مفتوحة تحتضن المبدعين، وتقدم محتوى فنيًا راقيًا ومجانيًا للمواطنين، بما يسهم في الارتقاء بالذوق العام وإعادة إحياء الطابع الحضاري لوسط المدينة.

وأشار إلى أن تنفيذ المبادرة يأتي في إطار تعاون وثيق بين محافظة القاهرة ووزارة الثقافة، ممثلة في أكاديمية الفنون، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لدعم التنمية الثقافية المستدامة وتنشيط السياحة الداخلية.

وشهد حفل الانطلاق حضورًا جماهيريًا كبيرًا من المصريين والعرب والأجانب، الذين تفاعلوا مع برنامج فني متنوع شمل عروضًا موسيقية حية، واستعراضات شعبية وتراثية، وفن الأراجوز وتحريك العرائس، وصندوق الدنيا، إلى جانب فقرات موسيقى عالمية وعروض غنائية متنوعة، فضلًا عن ورش فنية مباشرة في الرسم والفنون التشكيلية وصناعة الفخار.

كما أطلقت محافظة القاهرة، بالتعاون مع أكاديمية الفنون، صفحة رسمية لمبادرة “شارع الفن”، تتضمن رابطًا إلكترونيًا يتيح للمواهب التسجيل وتحديد مواعيد المشاركة، إلى جانب إتاحة الفرصة للجمهور للتصويت لاختيار أفضل الفقرات المقدمة يوميًا.

ومن المقرر أن تُقام فعاليات المبادرة أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وفق الجداول التي يتم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للمبادرة.