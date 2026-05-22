مصطفى بكري: هنعدي لقدام رغم الهجوم.. وما يحدث في مصر أشبه بالمعجزة.. ترامب: سنحصل على اليورانيوم المخصب من إيران ثم ندمره| أخبار التوك شو

أبو العينين: مصر وقفت مع وحدة ليبيا وأحبطت محاولات تفكيكها

أكد النائب محمد أبو العينين أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعبت دورًا محوريًا في دعم وحدة ليبيا والحفاظ على سيادتها، مشيرًا إلى أن هذا الموقف ساهم في مواجهة محاولات استهدفت زعزعة استقرار الدولة الليبية وتقسيمها.



مصطفى بكري: أزمة العدادات الكودية مستمرة.. ومطالبات بحل شكاوى الفواتير والغرامات

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن أزمة العدادات الكودية ما زالت مستمرة، في ظل وجود شكاوى من مواطنين بشأن ارتفاع فواتير الكهرباء بشكل مبالغ فيه، إضافة إلى ظهور مديونيات وغرامات تم فرضها على بعض الحالات.



مصطفى بكري: هنعدي لقدام رغم الهجوم.. وما يحدث في مصر أشبه بالمعجزة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الدولة المصرية ستواصل طريقها نحو التقدم رغم ما تواجهه من حملات انتقاد وشائعات، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله يستهدف التشكيك في الإنجازات الجارية.



هل يجوز الاشتراك في خروف الأضحية؟.. عالم بالأزهر يجيب

أكد الدكتور محمد حمودة، أحد علماء الأزهر الشريف، أنه لا يجوز أن يشترك أكثر من شخص في خروف واحد بنية الأضحية، لأن الخروف يكون أضحية لشخص واحد فقط، وليس لشخصين أو أكثر.



العامة للخدمات البيطرية: الذبح بالمجان داخل المجازر طوال أيام عيد الأضحى

أكد الحسيني محمد عوض المتحدث باسم الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن وزارة الزراعة تؤكد أن الذبح داخل المجازر مجانا طوال فترة عيد الأضحى .



اليونسيف: مصر نفذت برنامجا جريئا وطموحا لإصلاح التعليم

قال الإعلامي محمد شردي إن منظمة اليونسيف أشادت بجهود وزارة التربية والتعليم في مصر، مؤكدة نجاح الدولة في إعادة الطلاب إلى المدارس وتنفيذ برنامج وصفته بأنه “جريء وطموح وشامل” لإصلاح منظومة التعليم.



ترامب: سنحصل على اليورانيوم المخصب من إيران ثم ندمره

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي في أي اتفاق محتمل.



الحرس الثوري الإيراني: عبور 31 سفينة وناقلة نفط مضيق هرمز خلال 24 ساعة بالتنسيق معنا

أكد الحرس الثوري الإيراني، عبور 31 سفينة وناقلة نفط مضيق هرمز خلال 24 ساعة بالتنسيق معنا، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

العشر الأوائل من ذي الحجة.. لماذا يُعد نفع الناس وإعمار الأرض من أعظم الأعمال الصالحة؟

تتجدد أجواء الطاعات والتقرب إلى الله بالتزامن مع العشر الأوائل من ذي الحجة، باعتبارها من أعظم الأيام المباركة التي يحرص المسلمون خلالها على مضاعفة الأعمال الصالحة ونيل الثواب؛ ولا يقتصر فضل هذه الأيام على العبادات فقط، بل يمتد ليشمل كل ما يحقق الخير للناس ويخدم المجتمع.