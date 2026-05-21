هل يجوز الاشتراك في خروف الأضحية؟.. عالم بالأزهر يجيب

أكد الدكتور محمد حمودة، أحد علماء الأزهر الشريف، أنه لا يجوز أن يشترك أكثر من شخص في خروف واحد بنية الأضحية، لأن الخروف يكون أضحية لشخص واحد فقط، وليس لشخصين أو أكثر.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام» مع الإعلامي مصعب العباسي، أن الأضحية بالبقرة أو الجاموسة أو الجمل يجوز أن يشترك فيها 7 أشخاص.

ولفت إلى وجود فارق بين الأضحية والصدقات، موضحًا أنه يمكن اشتراك عدد من الأشخاص في خروف على سبيل الصدقة أو إطعام الفقراء، لكن ليس بنية الأضحية الشرعية.

وأشار أحد علماء الأزهر الشريف إلى أن الأضحية لها شروط محددة تتعلق بالسن والسلامة وغير ذلك من الضوابط التي وردت في السنة النبوية، مكررا أنه لا يجوز اشتراك أكثر من شخص في خروف بنية الأضحية، بينما يجوز ذلك إذا كان القصد هو التصدق أو توزيع الطعام على المحتاجين.



