سعر الريال السعودي اليوم الخميس 21 مايو 2026 في البنوك.. شهد سعر الريال السعودي اليوم الخميس 21 مايو 2026 حالة من التراجع الملحوظ أمام الجنيه المصري خلال ختام التعاملات داخل البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمسافرين إلى المملكة العربية السعودية لمتابعة أحدث تحركات أسعار العملة السعودية داخل القطاع المصرفي المحلي.

وأظهرت أحدث بيانات التداول تباينًا محدودًا في أسعار شراء وبيع الريال السعودي بين البنوك المختلفة، حيث سجل أعلى سعر للشراء مستوى 14.21 جنيه داخل البنك التجاري الدولي والبنك المصري الخليجي، في حين جاء أقل سعر للشراء عند مستوى 14.05 جنيه داخل البنك الأهلي المصري.

يأتي ذلك بالتزامن مع زيادة معدلات البحث عن سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية، خاصة مع اقتراب موسم السفر والعمرة وتحركات سوق العملات الأجنبية داخل مصر .

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي والبنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB نحو 14.21 جنيه للشراء و14.26 جنيه للبيع، ليحقق بذلك أعلى سعر شراء مسجل بين البنوك خلال تعاملات الخميس .

كما سجل البنك المصري الخليجي EG Bank نفس المستويات السعرية، حيث بلغ سعر الشراء 14.21 جنيه وسجل سعر البيع 14.26 جنيه، في ظل استمرار المنافسة بين البنوك الخاصة على تقديم أسعار متنوعة للعملات الأجنبية .

ويتابع عدد كبير من العملاء أسعار الريال السعودي داخل هذه البنوك، خاصة مع ارتفاع الطلب على العملة السعودية خلال الفترات التي تشهد زيادة في السفر إلى المملكة العربية السعودية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان وقناة السويس

بلغ سعر شراء الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان HDB نحو 14.20 جنيه، بينما سجل سعر البيع 14.25 جنيه خلال ختام التعاملات اليوم الخميس .

وفي بنك قناة السويس SCB وصل سعر الشراء إلى 14.17 جنيه، بينما سجل سعر البيع 14.26 جنيه، ليأتي البنك ضمن قائمة البنوك التي قدمت أسعارًا مرتفعة نسبيًا للعملة السعودية خلال تعاملات اليوم .

وتعكس هذه المستويات السعرية حالة التراجع التي شهدها الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل أغلب البنوك العاملة في السوق المحلية .

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني

سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB نحو 14.16 جنيه للشراء و14.19 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الشراء في بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD نحو 14.12 جنيه وسجل سعر البيع 14.24 جنيه .

ويواصل عدد من العملاء متابعة أسعار العملات العربية داخل البنوك الأجنبية والخاصة العاملة في مصر، خاصة مع اختلافات طفيفة في مستويات البيع والشراء بين بنك وآخر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي وبيت التمويل الكويتي

بلغ سعر شراء الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي ABK نحو 14.11 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 14.14 جنيه خلال تعاملات اليوم .

كما سجل بنك بيت التمويل الكويتي KFH سعر شراء بلغ 14.09 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 14.12 جنيه، مع استمرار حالة التراجع النسبي للعملة السعودية داخل السوق المصرفية المصرية .

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني والمصرف العربي الدولي .

سجل بنك الكويت الوطني NBK سعر شراء للريال السعودي عند مستوى 14.09 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 14.40 جنيه، ليسجل بذلك أعلى سعر بيع بين البنوك المذكورة خلال تعاملات الخميس .

وفي المصرف العربي الدولي AIB وصل سعر الشراء إلى 14.08 جنيه، بينما سجل سعر البيع 14.12 جنيه، في ظل تقارب واضح في أسعار التداول داخل القطاع المصرفي المصري .

ويتابع المتعاملون في سوق العملات الأجنبية تحديثات أسعار الريال السعودي بصورة مستمرة لاختيار أفضل الأسعار المتاحة سواء لعمليات الشراء أو البيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك اتش اس بي سي وبنك نكست

بلغ سعر شراء الريال السعودي في بنك اتش اس بي سي HSBC نحو 14.07 جنيه، بينما سجل سعر البيع 14.10 جنيه خلال ختام التعاملات اليوم .

كما سجل بنك نكست NXT سعر شراء عند مستوى 14.06 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 14.11 جنيه، مع استمرار الفروق المحدودة بين أسعار البنوك المختلفة .

ويعكس هذا التقارب استقرار حركة التداول الخاصة بالعملة السعودية داخل السوق المصرفية المصرية رغم التراجع الملحوظ في الأسعار خلال تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري NBE عند مستوى 14.05 جنيه للشراء و14.12 جنيه للبيع، ليسجل بذلك أقل سعر شراء ضمن القائمة المعروضة للبنوك خلال تعاملات الخميس 21 مايو 2026 .

ويواصل البنك الأهلي المصري جذب اهتمام المواطنين باعتباره من أكبر البنوك الحكومية التي تشهد إقبالًا واسعًا على التعاملات الخاصة بالعملات الأجنبية والتحويلات المالية المختلفة.