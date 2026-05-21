قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال يتقدم على الفيحاء بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري السعودي
ليلة حسم اللقب.. النصر يتقدم على ضمك بالشوط الأول في الدوري السعودي
تفشي فيروس إيبولا بالكونغو يهدد بعثة الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا لليد
فتاة النمسا تتقدم بتظلم للنائب العام لإعادة فتح قضية الفنان محمود حجازي
أبو العينين: مصر وقفت مع وحدة ليبيا وأحبطت محاولات تفكيكها
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 21 مايو 2026 في البنوك
رسوم وحدود التحويل على إنستاباي 2026 بعد قرار البنك المركزي اليوم
حدوتة زملكاوية على مر الزمان.. رسالة مثيرة من أحمد جلال إبراهيم بعد الفوز بالدوري
البنك المركزي يشرح الأسباب العالمية لتثبيت سعر الفائدة اليوم.. تفاصيل
مصطفى بكري: أزمة العدادات الكودية مستمرة.. ومطالبات بحل شكاوى الفواتير والغرامات
طقس العيد مفاجأة.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة
مساء الجمعة.. قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة الجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الكلية الإكليريكية للأقباط الكاثوليك تنظم ندوة أكاديمية حول قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

ندوة حول قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
ندوة حول قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
ميرنا رزق

في إطار دورها الأكاديمي والتعليمي الريادي، نظمت، اليوم، الكلية الإكليريكية للأقباط الكاثوليك بالمعادي ندوة أكاديمية هامة بعنوان “قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين”.

وشهدت الندوة حضوراً ومشاركة متميزة لكوكبة من المحاضرين والمتخصصين، وعلى رأسهم أصحاب النيافة الأنبا توماس عدلي والأنبا باخوم، وسيادة المستشار جميل حليم.

الأحوال الشخصية للمسيحيين

تناولت الندوة، التي تميزت بطرح علمي وقانوني متعمق، مختلف الجوانب المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وأبعادها القانونية والاجتماعية والرعوية، مما أثرى الحوار والنقاش بين الحضور.

احتضن مقر الكلية الإكليريكية العريق هذا الحدث الأكاديمي، والذي شهد مشاركة واسعة من طلاب الإكليريكية ومعلميهم، بالإضافة إلى جمع من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات، مما عكس الاهتمام الكبير بهذا الموضوع الحيوي.

وتأتي هذه الندوة تأكيداً على التزام الكلية الإكليريكية بتوفير بيئة أكاديمية وفكرية محفزة للبحث والنقاش حول القضايا الهامة التي تخص الكنيسة والمجتمع.

الكلية الإكليريكية الكلية الإكليريكية للأقباط الكاثوليك الكاثوليك قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الكهنة الكنيسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

عيار 21

عيار 21 نزل 900 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم قبل قرار البنك المركزي

سعر الذهب

800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

اكتشاف الغاز والمواد البتروليه

شركة عجيبة للبترول تحقق أكبر اكتشاف لها منذ 15 عاما بالصحراء الغربية

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة قبل عيد الأضحى بتوجيهات الرئيس السيسي

قصر النيل

تنبيه عاجل بخصوص كوبري قصر النيل: لا تذهب إلى اتجاه التحرير

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 لكل عامل.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة والاستثنائية اليوم

المتهمان

نتجت من حمل سفاح.. كواليس التخلص من صغيرة في شارع بأبو النمرس

بالصور

هاندا أرتشيل تتألق بإطلالة صيفية ساحرة.. فستان أبيض يخطف الأنظار

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

نوع من الزيوت العطرية يساعد في خفض ضغط الدم.. دراسة تكشف مفاجأة

زيت النعناع وضغط الدم
زيت النعناع وضغط الدم
زيت النعناع وضغط الدم

دينا فؤاد تخطف الأنظار عبر إنستجرام بإطلالة أنيقة وجريئة

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

تشتت التفكير في سن اليأس علامة على إصابة النساء بهذا الاضطراب.. ما الحل؟

لماذا يظهر ADHD عند النساء في الأربعين؟
لماذا يظهر ADHD عند النساء في الأربعين؟
لماذا يظهر ADHD عند النساء في الأربعين؟

فيديو

محمد حماقى

قالوا عنى إيه.. محمد حماقى يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد