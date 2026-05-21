الأنبا دانيال يلتقي أعضاء اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي بالكنيسة الكاثوليكية بمصر

التقى نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، ومسئول اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، أعضاء اللجنة، وذلك بدير الراهبات الكومبونيات، بالمقطم.

شارك في اللقاء مسئولو وممثلو مكاتب التعليم المسيحي، من مختلف الإيبارشيات الكاثوليكية بمصر، حيث ناقش أعضاء اللجنة بلجانها الفرعية، ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، كما تم الاستقرار على تنظيم إقامة مسابقة الكتاب المقدس في إنجيل القديس متى للخدام، والمخدومين.

كذلك، تم التطرق إلى تنظيم مؤتمر لخدام وخادمات المرحلة الابتدائية، لتدريبهم على مناهج المرحلة التي انتهت لجنة المناهج من إعدادها، بالإضافة إلى تقديم لجنة الميديا لرؤيتها المستقبلية خلال الفترة المقبلة.