رياضة

بعد استبعاده من منتخب مصر بالمونديال.. أرقام في مشوار مصطفى محمد

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، قائمة مبدئية تضم 27 لاعبًا، على أن يتم اختيار 26 لاعبًا منهم عقب ودية روسيا، المقرر إقامتها يوم 28 مايو الجاري، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 المقرر انطلاقها يوم 11 يونيو من الشهر المقبل، وجاءت القائمة كالتالي:

وشهدت قائمة منتخب مصر مفاجأة كبيرة باستبعاد مصطفى محمد من المشاركة في كأس العالم 2026.

مشوار مصطفى محمد 

مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي تبلغ قيمته التسويقية 4 مليون دولار 

-سجل 29 هدف في الدوري الفرنسي وصنع 8

-سجل 17 هدف في الدوري التركي وصنع 5

- 41 هدف في الدوري المصري مع طلائع الجيش وطنطا والزمالك والداخلية

-خاض 61 مباراة دولية وسجل 14 هدف

-في الموسم الحالي سجل 4 أهداف فقط مع نانت الفرنسي

  • الأناكوندا مع نانت لعب 1151 دقيقة خلال 24 مباراة

قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى : محمد الشناوي - مصطفى شوبير - المهدي سليمان-محمد علاء

الدفاع:محمد هاني - طارق علاء - حمدي فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - حسام عبد المجيد - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - كريم حافظ

الوسط :مروان عطية - مهند لاشين -نبيل عماد دونجا - محمود صابر - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - مصطفى عبد الرؤوف زيكو - محمود تريزيجيه - إبراهيم عادل - هيثم حسن - محمد صلاح

الهجوم : عمر مرموش - أقطاي عبد الله - حمزة عبد الكريم

أصالة وفائق حسن

