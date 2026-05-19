بعد المونديال.. مصدر مقرب من مصطفى محمد يكشف حقيقة عودته للدوري المصري

كشف الإعلامي جمال الغندور نقلا عن مصدر مقرب من مصطفى محمد، أن اللاعب يمتلك أي عروض في الوقت الحالي من أندية الدوري المصري.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، مصطفى محمد لم يحدث معه تواصل من بيراميدز كما يشاع في الأيام الماضية واللاعب يركز على الاستمرار في أوروبا في الفترة المقبلة، واللاعب حتى الآن لم يحدد مستقبله واللاعب لديه عرضا من أحد أندية الدوري التركي وعروض شفهية أخرى من أندية أوروبية.

مصطفى أجل مناقشة مستقبله لبعد كأس العالم ومن ثم سيحسم وجهته المقبلة ولكن الأقرب هو البقاء والاستمرار في أوروبا.