من يخطف مصطفى محمد؟.. كواليس صراع مشتعل بين الأهلي وبيراميدز

اشتعلت المنافسة مبكرًا بين الأهلي وبيراميدز من أجل الظفر بخدمات مهاجم منتخب مصر مصطفى محمد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما أصبح اللاعب قريبًا من الرحيل عن نانت عقب هبوط الفريق رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

هبوط نانت يشعل سباق الصفقة الكبرى

وأدى هبوط نانت إلى فتح باب التكهنات حول مستقبل مصطفى محمد، خاصة أن اللاعب لا يمانع العودة إلى الدوري المصري حال حصوله على عرض قوي يليق بإمكاناته وخبراته الأوروبية وهو ما دفع الأهلي وبيراميدز للتحرك سريعًا لمحاولة حسم الصفقة مبكرًا.

ويبحث الناديان عن تدعيم الخط الأمامي بصفقة من العيار الثقيل، في ظل الطموحات الكبيرة بالمنافسة على البطولات المحلية والقارية خلال الموسم الجديد، لتتحول صفقة مصطفى محمد إلى واحدة من أبرز ملفات سوق الانتقالات الصيفية.

مفاوضات مرتقبة لحسم موقف اللاعب

وكشفت مصادر أن مسؤولي الأهلي وبيراميدز يجهزون لعقد جلسات مع اللاعب ووكيله خلال الأيام المقبلة من أجل التعرف على مطالبه المالية ورؤيته بشأن العودة إلى مصر، وسط اهتمام كبير من الطرفين بإتمام الصفقة.

ويأمل الأهلي في استغلال خبراته القارية وتاريخه الكبير لإقناع اللاعب بارتداء القميص الأحمر بينما يعول بيراميدز على مشروعه الرياضي والإمكانات المالية الكبيرة لحسم السباق لصالحه.

عروض عربية وأوروبية على الطاولة

ورغم الاهتمام المصري القوي فإن مصطفى محمد لم يحسم موقفه النهائي حتى الآن إذ ينتظر دراسة جميع العروض المتاحة أمامه سواء من الدوري المصري أو بعض الأندية العربية والأوروبية التي أبدت اهتمامها بالحصول على خدماته خلال الصيف المقبل.

ويبقى القرار النهائي مرهونا برغبة اللاعب والمشروع الذي سيمنحه فرصة الاستمرار في المنافسة بقوة سواء داخل القارة الأوروبية أو عبر العودة مجددا إلى الدوري المصري.