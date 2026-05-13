زيلينسكي: أضرار جسيمة طالت جميع أنحاء أوكرانيا خلال يوم واحد

أعلن فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أن أضرارا لحقت خلال اليوم الجاري بجميع أنحاء أوكرانيا تقريبا، إثر القصف والهجمات الروسية التي تركزت بشكل خاص غرب ووسط وجنوب البلاد.



جاء ذلك في منشور لزيلينسكي في قناته على "تلجرام"، حيث قال إن الأضرار طالت بشكل أساسي المناطق الغربية: فولين، ترانسكارباتيا، إيفانو فرانكيفسك، لفوف، ريفنا، خملنيتسكي، بالإضافة إلى فينّيتسا، دنيبروبيتروفسك، جيتومير، كييف، كيروفوغراد، نيكولايف، أوديسا، سومي، خاركوف، تشيركاسي وتشرنيفتسي.

وخلال يوم الأربعاء، تم إعلان حالة التأهب الجوي عدة مرات في جميع مناطق أوكرانيا تقريبا، وسط تقارير عن انفجارات وأضرار لحقت بمنشآت البنية التحتية الحيوية، وخاصة في قطاعي الطاقة والغاز.

يُذكر أن القوات الروسية كانت قد كثفت في الأيام الأخيرة من ضرباتها الجوية والصاروخية على مختلف أنحاء أوكرانيا، مستهدفة مواقع عسكرية وبنى تحتية للطاقة، بعد انتهاء وقف إطلاق النار الذي توسط فيه ترامب بين 9 و11 مايو، ولم تلتزم به كييف.