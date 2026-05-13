رفض طلبه للمال نظير تحميل الركاب.. القبض على سائق ومنادي سيارات في قصر النيل

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء قائد سيارة ميكروباص بقيام منادي سيارات باستيقافه وطلب مبلغ مالى منه نظير توقفه لتحميل الركاب وحال رفضه قام بتهديده بإحداث تلفيات بسيارته بمنطقة قصر النيل بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (موظف بالشركة المستأجرة لأحد المواقف بدائرة قسم شرطة قصر النيل) و(قائد سيارة ميكروباص – مقيم بالفيوم) وبسؤالهما أقرا بحدوث مشادة كلامية بينهما لقيام قائد السيارة بتحميل الركاب من خارج الموقف ورفضه طلب الآخر بدفع الرسوم الخاصة بالموقف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.