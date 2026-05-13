«شوبير» يفتح النار: مفيش أندية فوق القانون .. ويستشهد بالدوري السعودي كنموذج للاحتراف

وجّه الإعلامي أحمد شوبير انتقادًا لاذعًا للمطالبات بمجاملة الأندية الجماهيرية وحمايتها من الهبوط، مستشهدًا بتجربة الدوري السعودي كنموذج للاحترافية.

وقال “شوبير” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ده إمبارح فيه لاعب سابق بيطالب لو هبط الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي أو الاتحاد ممنوع يهبطوا، طيب نقول ممنوع الأندية الجماهيرية تهبط وخلي الدنيا تمشي بالممنوعات".

وأضاف “شوبير”: "ده في السعودية الأهلي السعودي هبط وبعدها اشتغل وصعد وكسب بطولة آسيا بعد صعوده مرتين ورا بعض، لأنه اشتغل بكل جد، لكن انت عملت إيه؟ انت جبت مجالس إدارات بتغرقك".

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، تحضيرًا لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 20 مايو الجاري على ملعب برج العرب، في ختام منافسات الموسم.

وكان الأهلي قد واصل نتائجه الإيجابية بالفوز على إنبي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة في جدول ترتيب الدوري الممتاز.