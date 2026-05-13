أحمد شوبير: الأهلي لا يتعامل مع ملف التعاقدات بعشوائية

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي يتعامل مع ملف التعاقدات والجهاز الفني بهدوء ودراسة دقيقة، بعيدًا عن التسرع أو ردود الأفعال السريعة.



وقال شوبير إن إدارة الأهلي تعمل وفق منظومة واضحة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالفريق، سواء على مستوى الصفقات الجديدة أو التغييرات داخل الجهاز الفني والإداري.



وأضاف أن بعض الأسماء التي كانت تتولى ملفات مهمة داخل النادي، مثل السكاوتنج والتعاقدات، أصبحت خارج المشهد خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن التغيير في هذه المناصب أمر طبيعي داخل أي مؤسسة كبيرة بحجم الأهلي.



وتحدث شوبير عن الانتقادات التي تعرض لها بعض المسؤولين السابقين داخل النادي، مؤكدًا أن هناك حملات كبيرة طالت مدير التعاقدات والطبيب ومسؤولي السكاوتنج، رغم أن أدوارهم كانت تنفيذية وليست قرارات فنية مباشرة.



وأوضح أن عددًا من الصفقات التي تعرضت لانتقادات في البداية أثبتت نجاحها لاحقًا بعد اعتماد الجهاز الفني عليها، مشددًا على أن تقييم التجارب يجب أن يتم بشكل شامل وليس بناءً على انطباعات سريعة.



واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على ضرورة التهدئة وعدم الانسياق وراء الجدل أو الحملات، موضحًا أن الهدف الأساسي لإدارة الأهلي هو الحفاظ على استقرار الفريق ودعمه بشكل مستمر.