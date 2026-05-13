الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

إيران تضع 5 شروط وتطالب بتنفيذها قبل التفاوض مع أمريكا

هاجر ابراهيم

تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدًا جديدًا في ظل تعثر المسار الدبلوماسي بين الجانبين، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن تمسك طهران بتنفيذ خمسة شروط أساسية قبل الدخول في جولة جديدة من المفاوضات، مقابل مؤشرات على تصاعد الخلافات داخل الإدارة الأميركية بشأن التعامل مع الملف الإيراني بين خيار التفاوض والعودة إلى التصعيد العسكري.
 

أمريكا وايران

ووفقا لتقرير عرضته فضائية “العربية”، قال مصدر إيران لوكالة "فارس" إن طهران "لن تدخل الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة دون تنفيذ 5 شروط لبناء الثقة". 

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن هذه الشروط تشمل "إنهاء الحرب في جميع الجبهات، وخاصة لبنان، ورفع العقوبات المفروضة على إيران، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمّدة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الحرب، والاعتراف بحق السيادة الإيرانية على مضيق هرمز". وفق تعبيره.

في المقابل أشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى أن ترمب "فقد صبره" وبدأ يفكر بجدية في العودة للعمليات العسكرية ضد إيران وذلك بعد رفض رد طهران وتعقد المسار الدبلوماسي.

وأفادت التقارير الإعلامية نقلا عن مصادر أن هناك حالة من الانقسام داخل الإدارة الأميركية بين تيار يفضل استمرار المسار الدبلوماسي وآخر يرغب في العودة للعمليات العسكرية.

وأفادت تقارير إستخباراتية أمريكية بأن إيران نجحت في استعادت  السيطرة العملياتية على 30 موقعًا من أصل 33 موقعًا صاروخيًا على طول مضيق هرمز.

وتشير التقديرات الإستخباراتية - بحسب الإعلام الأمريكي - أن طهران  استعادت كذلك السيطرة على نحو 90% من منشآتها تحت الأرض لتخزين وإطلاق الصواريخ في جميع أنحاء البلاد.

وأبانت أيضا أن إيران لا تزال تمتلك نحو 70% من منصات إطلاق الصواريخ المتنقلة.

وأوضحت التقديرات الإستخباراتية أن نحو 70% من مخزون طهران من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز الذي كان لديها قبل الحرب لازال موجودا .

