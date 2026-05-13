محمد اليمني: إيران مازالت محافظة على تماسكها الداخلي رغم محاولات إضعافها.. فيديو

كشف الدكتور محمد اليمني، الخبير في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحقق أهدافها الاستراتيجية الكاملة من التحركات الأخيرة في المنطقة، مشيرًا إلى أن النتائج الفعلية على الأرض ما زالت محدودة مقارنة بما كان مخططًا له.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن واشنطن دخلت الصراع بأهداف واضحة في منطقة الشرق الأوسط، بالتوازي مع أهداف إسرائيل التي وصفها بأنها تختلف في الشكل لكنها تتقاطع جزئيًا مع الأهداف الأمريكية، إلا أن ما تحقق فعليًا حتى الآن يقتصر على استهداف بعض القيادات الإيرانية دون إحداث تغيير جوهري في بنية الدولة الإيرانية أو إسقاط النظام كما كان متوقعًا.

وأضاف أن إيران ما زالت محافظة على تماسكها الداخلي وقدرتها على الاستمرار، رغم محاولات إضعافها سياسيًا وأمنيًا، مؤكدًا أن الرهانات على تفجير الوضع الداخلي الإيراني لم تتحقق بالشكل الذي كان مأمولًا لدى بعض الأطراف.

ولفت إلى أن الزيارة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني تحمل دلالات سياسية واقتصادية مهمة، خاصة في ظل ارتباط الملف الإيراني بتوازنات أوسع تشمل الصين كطرف غير مباشر عبر علاقاتها الاقتصادية مع طهران.