النقل تطلق المرحلة الثالثة من مبادرة سائق واع.. لطريق آمن

الفريق كامل الوزير - وزير النقل
حمادة خطاب

أعلن المهندس كامل الوزير ، وزير النقل ، عن إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية المجانية "سائق واعٍ .. لطريق آمن" والمخصصة لتدريب وتأهيل سائقي النقل الثقيل والحافلات من حاملي الرخص المهنية للدرجات الأولى و الثانية والثالثة بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.

وأشار وزير النقل إلى أن إطلاق المرحلة الثالثة يأتي استكمالاً للنجاحات الكبيرة التي حققتها المرحلتان الأولى والثانية من المبادرة والتي شهدت إقبالًا واسعًا من السائقين من مختلف المحافظات وأسفرت عن تخريج عدد كبير من السائقين مؤهلة تمتلك المهارات الفنية والسلوكية اللازمة للقيادة الآمنة والاحترافية، بما يواكب خطة الدولة لتطوير قطاع النقل البري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن هذه المبادرة تستهدف إعداد وتأهيل جيل جديد من السائقين يتمتع بالوعي والمسؤولية والانضباط المهني، قادر على التعامل مع مختلف ظروف التشغيل والقيادة، ويساهم بشكل فعال في خفض معدلات الحوادث والحفاظ على الأرواح والممتلكات، فضلًا عن رفع كفاءة التشغيل داخل منظومة النقل البري.

ونوه وزير النقل بأن البرنامج التدريبي يتم تقديمه مجانًا بالكامل دون أي رسوم، في إطار الدور الوطني الذي تقوم به وزارة النقل لدعم السائق المصري وتأهيله وفق أحدث النظم التدريبية المعتمدة، حيث يشمل البرنامج تدريبا نظريا وعمليا متكاملا على مدار عدة محاور رئيسية، من بينها:

قواعد القيادة الآمنة وأساليب القيادة الاحترافية

• قوانين المرور والإشارات المرورية والتطبيقات العملية لها

• الصيانة الوقائية للمركبات وكيفية التعامل مع الأعطال المفاجئة

• التدريب العملي الميداني على القيادة الآمنة

• مهارات التعامل مع المواقف الطارئة والأزمات أثناء القيادة

• محاضرات التوعية النفسية والسلوكية والانضباط المهني للسائقين

• التوعية بأهمية الحفاظ على المركبات وتقليل معدلات استهلاك الوقود والأعطال

وكشف وزير النقل أن البرنامج يتم تنفيذه بأحدث الوسائل التدريبية، وعلى أيدي نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات المرور والسلامة المهنية والصيانة الفنية وبإشراف مباشر من وزارة النقل، بما يضمن تقديم مستوى تدريبي متطور يواكب المعايير الحديثة المعمول بها في قطاع النقل.

وأشار إلى أن المتدربين الذين يجتازون البرنامج بنجاح سيحصلون على شهادات معتمدة تؤهلهم لسوق العمل، كما سيتم اختيار العناصر المتميزة لإتاحة فرص عمل داخل الشركات التابعة لوزارة النقل، بما يسهم في توفير كوادر بشرية مؤهلة تدعم خطط التوسع والتطوير التي تنفذها الوزارة في مختلف قطاعات النقل.

ولفت وزير النقل إلى أن المبادرة حققت منذ إطلاقها نتائج إيجابية ملموسة، سواء من حيث الإقبال الكبير من السائقين أو مستوى الأداء والانضباط الذي أظهره المتدربون خلال المرحلتين السابقتين، وهو ما شجع على التوسع في تنفيذ المبادرة لتشمل فئات جديدة من السائقين، تنفيذًا لرؤية الدولة في بناء منظومة نقل حديثة وآمنة تعتمد على العنصر البشري المؤهل والمُدَرب.

وأضاف أن المبادرة لا تمثل مجرد برنامج تدريبي قصير المدى، وإنما تُعد مشروعًا وطنيًا متكاملًا يستهدف إحداث نقلة نوعية في ثقافة القيادة والالتزام المهني داخل قطاع النقل البري، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين معدلات السلامة المرورية، وتقليل نسب الحوادث، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ودعت وزارة النقل في بيانها جميع السائقين من حاملي الرخص المهنية للدرجات الأولى و الثانية والثالثة إلى سرعة التسجيل والاستفادة من البرنامج التدريبي المجاني، مؤكدة أن أولوية القبول ستكون بأسبقية التسجيل.

جدير بالذكر أن البرنامج يُنفَذ بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بالقاهرة " 19 شارع المعهد الاشتراكى روكسى – مصر الجديدة " - على ان يتم التدريب العملى بجراج شركة النيل لنقل البضائع بجسر السويس .

وللتسجيل والاستعلام: بريد الكترونى : [email protected] تليفون وواتساب : 01022235236 .


يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تطوير منظومة النقل في مصر ورفع كفاءة العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وفي ضوء مواصلة وزارة النقل جهودها المستمرة للارتقاء بمنظومة النقل البري وتعزيز معدلات السلامة والأمان على الطرق، من خلال الاستثمار في تأهيل وتدريب السائقين وفق أحدث المعايير المهنية والتقنية الحديثة.

وزير النقل كامل الوزير النقل الثقيل الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى

ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟
ليلى زاهر
أسرار البطاطس المقرمشة
أسرار المطاعم في تحضير الأرز المعمر الكريمي
