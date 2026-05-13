مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في أنشطة استكشاف الغاز الطبيعي بمنطقة غرب البحر المتوسط

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين قطاع البترول وشركة توتال إنرجيز الفرنسية للتعاون في أنشطة استكشاف الغاز الطبيعي والتي تغطي مساحة كبيرة بمنطقة غرب البحر المتوسط وذلك بحضور كل من المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و فرانسوا كورتيكس، مدير الاستكشاف بتوتال إنرجيز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و جيريمي سول، مدير الاستكشاف بالشركة لمنطقة شرق المتوسط.

ووقع مذكرة التفاهم المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس"، و باسكال بريان، مدير عام شركة توتال إنرجيز في مصر وقبرص.

وأكد رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة الكامل لجهود جذب مزيد من الاستثمارات في البحث والاستكشاف، من خلال ما تقدمه من تسهيلات وحوافز للشركاء الدوليين، بما يسهم في زيادة ضخ الاستثمار اللازم للوصول إلى اكتشافات جديدة وتنمية الحقول القائمة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من الطاقة.

ولفت إلى أن اجتماعه برؤساء شركات البترول العالمية خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس تضمن رسائل إيجابية وتأكيدات حول جدية الدولة في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة في هذا القطاع بما يدفع الشركاء الى تعزيز استثماراتهم في قطاع البترول والغاز.

فيما أوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن مذكرة التفاهم تضع إطارًا للتعاون الفني بين الجانبين، يشمل تنفيذ دراسات استكشافية أولية للغاز الطبيعي وتقييمات فنية لما تحت سطح البحر، بما يمهد لخطوات عملية للقيام بأنشطة البحث والاستكشاف بالمنطقة وتقليل مخاطر الاستثمار في هذا المجال.

وأكد المهندس كريم بدوي أن التوقيع مع توتال إنرجيز يأتي تتويجا لمباحثات مكثفة رفيعة المستوى بين الجانبين بدأت مع رئيس الشركة باتريك بويانيه، خلال زيارته للقاهرة لحضور افتتاح مؤتمر إيجبس هذا العام، بشأن عودة الشركة للاستثمار في البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي في مصر بشكل أوسع من خلال منطقة غرب المتوسط واستثمار الفرص الاستثمارية الواعدة والحوافز والإصلاحات المنفذة في هذا المجال.

ورحب الوزير بعودة توتال إنرجيز للعمل في مجال الاستكشاف للغاز الطبيعي في مصر حيث إن الشراكة مع الشركة الكبرى تمثل إحدى الثمار المهمة لجهود الوزارة في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال المحفزات والنظم المتنوعة وسداد مستحقات الشركاء، بما أعاد ثقة الشركات العالمية ودفعها للتوسع في البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وحفر آبار جديدة، لدعم زيادة الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات السوق المحلية.

وأكد وزير البترول أن قطاع البترول يعمل على توفير فرص استثمارية جاذبة للشركاء الاستراتيجيين، بما يدعم تكثيف أعمال الاستكشاف، وتحقيق النمو لموارد مصر من الغاز الطبيعي فيه إطار رؤية الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي تدريجيًا.

وأوضح الوزير أن منطقة البحر المتوسط تأتي في صدارة أولويات الوزارة للتوسع في أنشطة البحث عن الغاز، لما تمتلكه من فرص واعدة، إلى جانب ما تتمتع به مصر من بنية تحتية قوية وخبرات متراكمة تؤهلها لتعزيز التعاون مع كبريات الشركات العالمية في هذا المجال.